В Екатеринбурге готовятся провести Царские дни по примеру прошлого года

В прошлом году в Царском крестном ходе приняли участие 10 тысяч человек, что в шесть раз меньше, чем в нековидном 2019 году. Фото: Павел Ворожцов

В столице Урала готовятся провести Царские дни - 2021 и крестный ход, несмотря на объявленную третью волну коронавируса. В Екатеринбургской епархии сообщили, что следят за развитием ситуации. На данный момент уточняются программа и форматы мероприятий.

"При подготовке к Царским дням ориентируемся на опыт минувшего года, когда главные богослужения и Царский крестный ход проходили при неукоснительном соблюдении мер санитарно-эпидемиологической безопасности", - сообщили "Областной газете" в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Напомним, что Царские дни в июле прошлого года проходили в условиях ограничений по коронавирусу. Часть мероприятий проводили в онлайн-формате. Свердловские власти призвали уральцев воздержаться от участия в крестном ходе из-за неблагоприятной эпидобстановки по коронавирусу. Однако традиционное шествие по улицам города до Ганиной Ямы состоялось. В нём приняли участие 10 тысяч человек, что в шесть раз меньше, чем в нековидном 2019 году.

Сразу после этого журналист "Областной газеты" подсчитал число заразившихся, выздоровевших и умерших и пришёл к выводу, что после крестного хода на Ганину Яму число свердловчан, болеющих COVID-19, сократилось более чем на 40%.

Крестный ход фестиваля православной культуры "Царские дни", посвящённый памяти убитого в 1918 году последнего российского императора Николая II и его семьи, проходит в ночь с 16 на 17 июля.

В этом году из-за роста числа заболевших коронавирусом губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев также заявил об отмене массовых мероприятий. Перенесена на неизвестное время Уральская ночь музыки, отменены массовая часть выпускных в школах и массовые мероприятия выпускного УрФУ, а также Сабантуй-2021. Кроме того, перенесены забег "Европа-Азия" и марафон "Конжак".