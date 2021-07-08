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8 июля 2021, 13:16

Евгений Куйвашев отменил Царский крестный ход в Екатеринбурге

  Анна Митчина
Крестный ход

В прошлом году крестных ход провели, не смотря на разгар пандемии коронавируса. Фото: Павел Ворожцов

Крестный ход, который ежегодно проходит в Царские дни в Екатеринбурге, отменили. Такое решение принял губернатор Свердловской области из опасений, что массовое шествие может привести к резкому подъёму заболеваемости.

Глава региона показал фотографии с прошлого года. Его обеспокоило, что участники, не смотря на пандемию, не соблюдали социальную дистанцию и были без масок. Новый штамм, который распространяется по области, он назвал более опасным.

"Поэтому в этом году мы не согласовываем мероприятие и не будем перекрывать дороги, идти на крестный ход самостоятельно – опасно. К сожалению, нам придется подождать до следующего года. Врачи рассчитывают, что к тому моменту пандемия закончится, и мы сможем провести крестный ход еще масштабнее, чем раньше", - об этом рассказал Евгений Куйвашев в Instagram.

По его данным, в прошлом году после Царских дней тяжело заболели несколько человек. Вместе с тем, своё расследование на эту тему провёл журналист "Областной газеты". Он подсчитал число заразившихся, выздоровевших и умерших и пришёл к выводу, что в 2020 году после крестного хода на Ганину Яму число свердловчан, болеющих COVID-19, сократилось более чем на 40%.

О решении отменить крестный ход в 2021 году также сообщили в оперштабе Свердловской области.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
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Областная газета Свердловской области

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