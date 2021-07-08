Содружество святой Екатерины встретилось с делегацией из итальянской Алессандрии

Цель мероприятия - укрепление отношений в экономической, торговой, культурной и туристической сферах. Фото: Павел Ворожцов

8 июля в столице Урала состоялась встреча членов Содружества святой Екатерины с итальянской делегацией в рамках приёма главы Екатеринбургской митрополии, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения. Мероприятие прошло в культурно-просветительском центре «Царский».

Перед встречей уральская писательница, автор сказочной повести «Екатерина из Александрии» Татьяна Горкунова провела для делегации итальянцев экскурсию по Храму-на-Крови. Два дня назад, 6 июля, в рамках участия Италии как страны-партнёра в промышленной выставке ИННОПРОМ-2021 был подписан договор о сотрудничестве между мэриями Алессандрии и Екатеринбурга. Он нацелен на укрепление двусторонних отношений в экономической, торговой, культурной и туристической сферах, а также в области образования и в спорте. Сегодняшнее мероприятие было посвящено тем же целям.

Фото: Павел Ворожцов

Как рассказала «Областной газете» руководитель Содружества «Кольцо святой Екатерины» Надежда Вязникова, само содружество было создано по благословению митрополита. «Смысл его работы сводится к международному общению жителей тех мест, которые находятся под покровительством святой Екатерины Александрийской. Наша задача собрать в кольцо все эти места, которые мы сможем популяризировать», - пояснила она.

Фото: Павел Ворожцов

По словам главы Содружества, в рамках сотрудничества стороны планируют провести международную молодёжную конференцию совместно с Уральским государственным экономическим университетом. «Мы хотим провести скетч-туры для художников по местам святой Екатерины. Кроме того, у нас есть интересный проект, связанный с книгой «Екатерина из Александрии». Мы хотим перевести её на итальянский язык и предложить итальянским художникам сделать для неё иллюстрации. Также планируем провести круглый стол, посвящённый вопросам семьи и детства. Было бы интересно обсудить это с итальянцами, потому что восприятие семейных ценностей отличается в разных странах, в частности понятия мужественности и женственности», - поделилась планами Надежда Вязникова.

Фото: Павел Ворожцов