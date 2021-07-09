Глава Екатеринбургской митрополии заявил, что пойдёт на Царский крестный ход, несмотря на ограничения

Владыка отметил, что традиция народного шествия от Храма-на-Крови в Екатеринбурге до Ганиной Ямы стала для многих не просто очередным массовым мероприятием, а священной традицией. Фото: Владимир Мартьянов.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений обратился к уральцам по поводу отмены Царского крестного хода из-за неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановки. По его мнению, свердловским властям не следовало бы стигматизировать верующих как виновников распространения коронавируса.

Владыка отметил, что традиция народного шествия от Храма-на-Крови в Екатеринбурге до Ганиной Ямы стала для многих не просто очередным массовым мероприятием, а священной традицией. По его словам, люди совершат этот путь, даже если для них будут перекрывать дороги.

"В нынешней эпидемической ситуации не может быть идеальных решений. Каждый самостоятельно находит баланс между мужеством и страхом, ответственностью и смелостью, осторожностью и дерзновением. Я однозначно пойду!" — передаёт слова митрополита Екатеринбургского и Верхотурского официальный Telegram-канал Екатеринбургской епархии.

Он подчеркнул, что решение властей Свердловской области об отмене Царского крестного хода понятно и имеет основания, однако владыка считает стигматизацию верующих как виновников распространения COVID-19 лишней.

"Наша цель - не смерть от страха перед коронавирусом или от самого коронавируса, а жизнь с Богом и в любви к ближнему", - отметил митрополит Евгений.

Владыка попросил уральцев соблюдать все необходимые меры санитарно-эпидемиологической безопасности, чтобы защитить себя и своих близких.

Напомним, вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что региональные власти приняли решение об отмене крестного хода, который должен был состояться в период Царских дней. Глава региона показал фотографии с прошлого года. Его обеспокоило, что участники, несмотря на пандемию, не соблюдали социальную дистанцию и были без масок. Новый штамм, который распространяется по области, он назвал более опасным.