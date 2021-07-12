Православные верующие встречают праздник апостолов Петра и Павла

Апостолов вспоминают 12 июля, так как считается, что они скончались в мучениях в Риме именно в этот день с разницей в год. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

12 июля православные верующие отмечают праздник первоверховных апостолов Петра и Павла и завершение Петрова поста. В этом году он продлился две недели.

Петров, или как его ещё называют, Апостольский пост начался через семь дней после праздника Троицы, с 28 июня. Сегодня православные христиане встречают День святых Петра и Павла, ограничения в питании верующих отменяются. В этом году праздник пришёлся на понедельник.

Накануне митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершил всенощное бдение в посёлке Малый Исток в храме во имя первоверховных апостолов.

"На месте храма здесь когда-то стояла Петропавловская часовня, известная с 1844 года. Позже она была перестроена в деревянную церковь и освящена в 1905 году. Часовня была приписана к храму в Арамиле. После закрытия в 1937 годубыла капитально перестроена, занята домом культуры.В 2005 году часовню возвратили верующим в аварийном состоянии. В той части здания, где располагался храм, произведен ремонт и с 2011 года стали совершаться регулярные богослужения", - напомнили в Екатеринбургской епархии.

Апостолов вспоминают 12 июля, так как считается, что они скончались в мучениях в Риме именно в этот день с разницей в год. Изначально это был день перенесения мощей апостола Петра, которое совершилось в 258 году, и с этого момента праздник вошел в Церковный календарь. В 324 году равноапостольный император Константин Великий построил в Риме и Константинополе храмы в честь первоверховных апостолов, тем самым зафиксировав результат их апостольской деятельности. Пётр и Павел оставили свои тексты в виде посланий, по которым можно узнать об их характере, образованности и пламенной вере.