Крестный ход на Ганину яму привлекает десятки тысяч паломников, Но власти опасаются, что в условиях эпидемии это может стать источником новых заражений. Фото: Владимир Мартьянов

На Среднем Урале начались ежегодные Царские дни – череда памятных торжественных событий, приуроченных к 103-й годовщине расстрела семьи и приближённых последнего русского императора Николая II. Традиционно в Екатеринбург на них стекаются тысячи паломников, но в этом году проведение «гвоздя» Царских дней, крестного хода от Храма-на-Крови до монастыря святых царственных страстотерпцев на Ганиной Яме, под вопросом.

Главные события этих дней для православных верующих развернутся в пятницу, 16 июля, у Храма-на-Крови – на месте расстрела царской семьи. Согласно календарю богослужений, размещённому на сайте Екатеринбургской епархии, в 16:30 на площади перед Храмом-на-Крови начнётся всенощное бдение, а в 23:30 – Божественная литургия, по окончании которой обычно и проходил Царский крестный ход. В этот же раз в программе он не обозначен. Дело в том, что на прошлой неделе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своём Instagram сообщил, что в этом году крестный ход в Царские дни проводиться не будет.

«Посмотрите на фотографии. Это крестный ход в прошлом году. На участниках нет масок, дистанция между участниками не соблюдается. Тогда нам казалось, что пандемия идёт на спад, но это был конец только первой волны. У нас есть несколько доказанных случаев того, что люди заболели именно после Царских дней», – написал Евгений Куйвашев.

В свою очередь митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений заявил, что он однозначно пойдёт на крестный ход. «Решение властей, не согласовавших проведение Царского крестного хода, имеет под собой основания. Хотя не следовало бы стигматизировать верующих как виновников распространения инфекции. Наша цель – не смерть от страха перед коронавирусом или от самого коронавируса, а жизнь с Богом и в любви к ближнему», – написал владыка в своём Telegram-канале.

В пресс-службе Екатеринбургской епархии журналисту «Облгазеты» сообщили, что сейчас обсуждаются компромиссные варианты, в том числе предложенная вице-губернатором Свердловской области Сергеем Бидонько доставка верующих на автобусе. При этом многие паломники с разных концов страны уже запланировали эту поездку или находятся в пути, а кто-то уже приехал в Екатеринбург. И вряд ли они откажутся от крестного хода до Ганиной Ямы, ради которого едет большинство, даже в очередной период роста заболеваемости коронавирусом. На момент сдачи номера в печать новых заявлений по этому вопросу не было.

Между тем крестный ход от Свято-Троицкого Архиерейского подворья до Напольной школы и далее к монастырю во имя святых Новомучеников и исповедников Церкви Русской ночью 18 июля в Алапаевске всё же состоится. Как и многие другие массовые мероприятия Царских дней. Например, как и прежде, в екатеринбургском Центре международной торговли с 14 по 20 июля будет проходить Международная православная выставка-форум «От покаяния к воскресению России». Также 18 июля на акватории Верх-Исетского пруда состоится детская парусная регата памяти святого цесаревича Алексея. А 19 июля в 17:00 планируется марш морских детских отрядов от Театра драмы до Храма-Памятника на Крови. На прошлой неделе с концерта колокольных звонов в Каменске-Уральском у часовни святого благоверного великого князя Александра Невского стартовал и традиционный фестиваль колокольного звона «Благовествуй, земля Уральская!». Он будет идти до 18 июля, приглашены звонари из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Тюмени, Новосибирска.

Насыщенной обещает быть и программа Международного фестиваля православной культуры «Царские дни», который в этом году проходит уже в 20-й раз. Почти все встречи и мероприятия в рамках фестиваля можно будет посмотреть в онлайн-трансляции на YouTube-канале культурно-просветительского центра «Царский».

Программа XX Международного фестиваля православной культуры «Царские дни»

Дата Событие Место проведения 13 июля, 17:30 Царские музыкальные вечера. Концерт «Музыкальное приношение Святым Царственным Страстотерпцам». Исполнители: Архиерейская певческая детская капелла «Октоих». Видео на YouTube-канале культурно-просветительского центра «Царский». 13 июля, 19:00 Царские встречи. Научный сотрудник и экскурсовод Музея святой царской семьи центра «Царский» Анна Золотухина: «Сиреневый дневник императрицы Александры Фёдоровны». Конференц-зал культурно-просветительского центра «Царский» (г. Екатеринбург, ул. Царская, 8). 14 июля, 14:30 Торжественное открытие выставки «Исход», посвящённой 100-летию русского исхода 1920–1922 гг. Выставочный зал Мультимедийного исторического парка «Россия – моя история. Свердловская область» (ул. Народной воли, 49). 14 июля, 17:30 Царские встречи. Заведующая Музеем святой царской семьи центра «Царский» Татьяна Романюк: «Святой благоверный великий князь Александр Невский в истории и культуре». Конференц-зал культурно-просветительского центра «Царский». 14 июля, 19:00 Царские музыкальные вечера. Концерт «Романовы и великая русская культура». Исполнители: Театр слова народной артистки России Тамары Ворониной. Конференц-зал культурно-просветительского центра «Царский». 15 июля, 15:00 Царские встречи. Доктор философских наук, президент Международного художественного фонда, профессор Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова (г. Москва) Владимир Большаков: «Завещание государя». Конференц-зал культурно-просветительского центра «Царский». 15 июля, 19:00 Царские встречи. Герой Российской Федерации, лётчик-космонавт Российской Федерации, депутат Московской городской думы Олег Артемьев. Конференц-зал Храма-Памятника на Крови (г. Екатеринбург, ул. Царская, 10). 17 июля, 14:00 Царские встречи. Историк, заведующая отделом фондов и обслуживания Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В.Г. Белинского Евгения Федотова: «Традиции великокняжеской семьи Сергея Александровича и Елизаветы Фёдоровны». Конференц-зал культурно-просветительского центра «Царский». 17 июля, 16:00 Царские музыкальные вечера. Концерт «Святые правители России: подвиг долга, чести и любви». Исполнители – лауреаты международных конкурсов Вера Попова (фортепиано), Дилиза Надырова (меццо-сопрано), Марина Курлапова (фортепиано), ансамбль-проект «Скерцо» ЕДМШ №17 им. М.П. Мусоргского, концертмейстер Ольга Тухта, художественный руководитель – Татьяна Трушникова. Концертный зал исторического парка «Россия – моя история. Свердловская область». 18 июля, 16:00 Царские встречи. Кандидат филологических наук, председатель общества русско-сербской дружбы, старший научный сотрудник Института мировой литературы Елена Осипова: «Почитание царя-мученика Николая II в сербских землях». Конференц-зал культурно-просветительского центра «Царский». 18 июля, 18:00 Царские встречи. Член Союза писателей России, доцент МГИК, член Императорского православного палестинского общества (г. Москва) Пётр Мультатули: «Царь-миротворец и царь-мученик: преемственность государей». Конференц-зал Храма-Памятника на Крови. 19 июля, 17:30 Царские встречи. Главный хранитель Музея святой царской семьи центра «Царский» Виктория Калмыкова: «Поставщики его императорского величества двора». Конференц-зал культурно-просветительского центра «Царский». 19 июля, 19:00 Царские музыкальные вечера. Концерт «Русский венок». Исполнители: лауреат международных конкурсов, солистка Челябинской государственной филармонии Наталья Кралина (сопрано) и профессор УГК им. М.П. Мусоргского Елена Лукьянова (фортепиано). Ведёт концерт музыковед Марина Принц. Конференц-зал культурно-просветительского центра «Царский».