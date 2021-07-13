13 июля православные верующие отмечают праздник 12-ти апостолов

Накануне митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершил Божественную литургию в Петро-Павловском храме Полевского, который в этом году отмечает своё 290-летие. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Сегодня Русская православная Церковь празднует Собор Двенадцати апостолов. Верующие вспоминают учеников Иисуса Христа - Петра, Андрея, брата его, Иакова Зеведеева, Иоанна, брата его, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля, или Фаддея, Симона Зилота и Матфия.

В разные времена года православные верующие чествуют каждого из 12-ти авпостолов. 13 июля, на следующий день после дня апостолов Петра и Павла установлено общее празднование первоверховным апостолам. Накануне митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершил Божественную литургию в Петро-Павловском храме Полевского, который в этом году отмечает своё 290-летие.

По церковному преданию, 12 апостолов оставили мирские заботы и посвятили себя учению Иисуса Христа. Все они, кроме Иоанн Богослова, приняли мученическую смерть.

У верующих принято на день Двенадцати апостолов посещать храмы, молиться за себя и семью и просить прощения друг у друга.

Предки на Руси праздновали 13 июля "макушку лета". Совершались покосы.