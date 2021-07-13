Свердловские власти заявили, что договорились с Екатеринбургской епархией об отмене крестного хода

Планов по отмене других мероприятий в рамках Царских дней нет. Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений обсудили традиционный крестный ход в Царские дни. Свердловские власти заявили, что договорились об отмене массового шествия с митрополией.

Как рассказал "Областной газете" вице-губернатор Свердловской области, глава Екатеринбургской епархии с пониманием отнёсся к решению властей отменить крестный ход из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

«Да, соглашение достигнуто. Крестный ход до Ганиной ямы официально запрещён, он не состоится. Другие мероприятия в рамках Царских дней пройдут, как было запланировано», - сообщил Сергей Бидонько.

Альтернативы крестному ходу, например, подвоз паломников автобусами, не рассматриваются. Если представители епархии обратятся с соответствующим запросом, то свердловские власти рассмотрят его.

Отметим, что официального заявления митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения об отмене крестного хода в Царские дни на момент публикации данного материала не было. 9 июля он заявлял, что пойдёт по маршруту.

Крестный ход стал традиционным мероприятием Царских дней. Верующие идут 21 км от Храма-на-Крови в Екатеринбурге, который был построен на месте убийства царской семьи в ночь на 17 июля 1918 года, до монастыря Ганина Яма, где были обнаружены их останки. Ежегодно в шествии принимали участие десятки тысяч человек.

8 июля Евгений Куйвашев сообщил, что региональные власти приняли решение об отмене Царского крестного хода из-за распространения новых штаммов коронавируса и прошлогоднего шествия без масок.

Стоит отметить, что в официальной программе значится другой крестный ход. Верующие планируют пройти 18 июля в 9:30 от Свято-Троицкого Архиерейского подворья до Напольной школы и далее в монастырь во имя святых Новомучеников и исповедников Церкви Русской в Алапаевске.

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