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Общество / Религия
16 июля 2021, 16:14

Свердловские мусульмане откажутся от массовых мероприятий на Курбан-Байрам

мечеть в окне

Свердловских мусульман, которые имеют проблемы со здоровьем и живут с пожилыми родственниками или сами находятся в преклонном возрасте, просят встречать праздник дома. Фото: Павел Ворожцов

20 июля мусульмане будут праздновать Курбан-Байрам. Из-за угрозы распространения коронавируса им, как и в прошлом году, придётся отказаться от массовых мероприятий в Свердловской области.

Крупные мечети и некоторые молельные дома будут закрыты для массового посещения. Свердловские руководители мусульманских религиозных организаций призвали всех мусульман, кто имеет проблемы со здоровьем, живёт с пожилыми родственниками или сам находится в преклонном возрасте, встретить праздник дома. Праздничные молитвы будут транслироваться онлайн.

Такие решения приняты после переговоров со свердловскими властями. Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, по итогам встречи руководители мусульманских религиозных организаций региона приняли совместное обращение к умме (мусульманскому сообществу). Известно, что в переговорах участвовали имам-ахунд Радифулла-хазрат Гиндуллин, муфтий Сибагатулла-хазрат Сайдулин, муфтий Абдуль-Куддусс-хазрат Ашарин, муфтий Фаузи-хазрат Сидо и Наиль Шаймарданов.

Ранее свердловский Роспотребнадзор ужесточил ограничительные меры. Теперь участвовать в массовых мероприятиях могут не более 500 человек. Меры приняты исходя из коэффициента распространения COVID-19, прироста заболевших и охвата тестирования населения.

По данным руководителя Регионального духовного управления мусульман Свердловской области Радифуллы-хазрат Гиндуллина, в нашем регионе проживает от 300 до 700 тысяч мусульман. В Екатеринбурге можно назвать мечетями всего два культовых здания: старую соборную в переулке Воронежском, 34 и химмашевскую "Рамазан" на Димитрова, 15. Первая входит в структуру Духовного управления мусульман Урала (Уральский муфтият), вторая принадлежит Региональному духовному управлению мусульман Свердловской области в составе Центрального духовного управления мусульман России. Так что чаще всего мусульмане Екатеринбурга и области молятся и совершают обряды в молельных домах.

Областная газета Свердловской области

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