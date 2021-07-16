Свердловские мусульмане откажутся от массовых мероприятий на Курбан-Байрам

Свердловских мусульман, которые имеют проблемы со здоровьем и живут с пожилыми родственниками или сами находятся в преклонном возрасте, просят встречать праздник дома. Фото: Павел Ворожцов

20 июля мусульмане будут праздновать Курбан-Байрам. Из-за угрозы распространения коронавируса им, как и в прошлом году, придётся отказаться от массовых мероприятий в Свердловской области.

Крупные мечети и некоторые молельные дома будут закрыты для массового посещения. Свердловские руководители мусульманских религиозных организаций призвали всех мусульман, кто имеет проблемы со здоровьем, живёт с пожилыми родственниками или сам находится в преклонном возрасте, встретить праздник дома. Праздничные молитвы будут транслироваться онлайн.

Такие решения приняты после переговоров со свердловскими властями. Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, по итогам встречи руководители мусульманских религиозных организаций региона приняли совместное обращение к умме (мусульманскому сообществу). Известно, что в переговорах участвовали имам-ахунд Радифулла-хазрат Гиндуллин, муфтий Сибагатулла-хазрат Сайдулин, муфтий Абдуль-Куддусс-хазрат Ашарин, муфтий Фаузи-хазрат Сидо и Наиль Шаймарданов.

Ранее свердловский Роспотребнадзор ужесточил ограничительные меры. Теперь участвовать в массовых мероприятиях могут не более 500 человек. Меры приняты исходя из коэффициента распространения COVID-19, прироста заболевших и охвата тестирования населения.