В Екатеринбурге у Храма-на-Крови состоялось всенощное бдение

Верующие не толпились, многие из них пользовались медицинскими масками. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге в рамках Царских дней на площади перед Храмом-на-Крови завершились малая вечерня с акафистом и всенощное бдение. На богослужение перед храмом собрались несколько десятков верующих, многие из которых специально приехали в столицу Урала из разных уголков страны.

Службу провели митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, митрополит Челябинский и Миасский Алексий. Стоит отметить, что паломников во время всенощного бдения было несколько десятков, они не толпились, многие были в медицинских масках. Среди верующих преобладали женщины.

Фото: Павел Ворожцов

Перед всенощным бдением в «Царской комнате» - алтаре на месте мученической кончины государя Николая Александровича, членов его семьи и верных слуг - состоялась архиерейская Божественная литургия. Богослужение возглавили митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, епископ Орский и Гайский Ириней и епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий, рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Фото: Павел Ворожцов

Отметим, что именно сегодня, 16 июля, в Екатеринбурге развернутся главные для православных верующих события Царских дней. Уже в 23:30 в Храме-на-Крови состоится Божественная литургия. В ней примут участие сразу восемь архиереев Русской Православной Церкви (РПЦ).

Фото: Павел Ворожцов

По окончании литургии обычно проходит Царский крестный ход до Ганиной Ямы — до места где были обнаружены останки царской семьи. В этом году шествие временно "переименовали" в народный памятный ход. 8 июля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что региональные власти приняли решение об отмене Царского крестного хода из-за распространения новых штаммов коронавируса и прошлогоднего шествия без масок. Однако митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений сообщил, что он однозначно пойдёт по маршруту. В официальной программе крестного хода нет, однако паломники могут традиционно двинуться шествием к Ганиной Яме.

Фото: Павел Ворожцов

С полной программой мероприятий можно ознакомиться здесь.