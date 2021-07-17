В Екатеринбурге верующие прошли народным памятным ходом до Ганиной Ямы

Екатеринбурге состоялись главные события Царских дней. Галина Соловьёва

В ночь на 17 июля в Екатеринбурге состоялись главные для православных верующих события Царских дней - Божественная литургия и народный памятный ход от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы. По улицам города в колонне прошли около двух тысяч верующих. Такую цифру озвучил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Божественная литургия началась в 23:30 у Храма-на-Крови. В ней приняли участие сразу восемь архиереев Русской Православной Церкви (РПЦ). Возглавил богослужение митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий.

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

После завершения литургии верующие стихийно направились на Ганину Яму. Народный памятный ход проследовал по маршруту, которым 103 года назад провезли семью Николая II: через центр Екатеринбурга, ВИЗ, Таганский ряд, Сортировку, посёлок Шувакиш.

Фото: Галина Соловьёва

Колонна по пути растянулась и разделилась на части из-за светофоров. Паломники старались двигаться по пешеходным зонам. На всей протяженности маршрута дежурили сотрудники ГИБДД. Стоит отметить, что многие пользовались медицинскими масками. У Храма-на-Крови во время литургии собравшиеся пытались сохранять социальную дистанцию, но во время народного памятного хода сделать это зачастую не удавалось.

Фото: Галина Соловьёва

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений принял участие в ходе. Но он не стал возглавлять колону, а шёл в последней части в маске. По его оценкам, в народном памятном ходе приняли участие две тысячи человек. «Всего пеших паломников в этом году было примерно две тысячи человек. Видел, что большинство старались соблюдать санитарные предписания», - сказал он.

На Ганиной Яме прошёл молебен, затем началась Божественная литургия.

Фото: Галина Соловьёва

Напомним, что в 2020 году в шествии до Ганиной Ямы приняли участие около шести тысяч человек, в то время как в 2019 году насчитали 60 тысяч паломников. В этом году за неделю до Царского крестного хода губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что региональные власти приняли решение об его отмене из-за распространения новых штаммов коронавируса и прошлогоднего шествия без масок. В официальной программе крестного хода не было, однако паломники начали стихийное шествие после ночной Божественной литургии.