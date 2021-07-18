Семь архипастырей совершили Божественную литургию в Алапаевске

Владыки почтили память безвинно убитых и совершили молебен. Фото: Екатеринбургская епархия

В Свердловской области 18 июля 2021 года, в день памяти святой преподобномученицы Великой княгини Елисаветы Феодоровны и инокини Варвары (Яковлевой) преосвященные архипастыри совершили Божественную литургию. Служба прошла в Алапаевске, в мужском монастыре во имя Новомучеников и исповедников Церкви Русской.

Богослужение возглавили:

митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений,

митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий,

митрополит Челябинский и Миасский Алексий,

епископ Орский и Гайский Ириней,

епископ Исилькульский и Русско-Полянский Феодосий,

епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий,

епископ Каменский и Камышловский Мефодий.

После богослужения состоялся крестный ход к шахте, куда в 1918 году, в ночь на 18 июля, живыми были сброшены алапаевские мученики - Великая княгиня Елисавета Феодоровна, ее келейница инокиня Варвара (Яковлева), Великий князь Сергей Михайлович, Князья Императорской крови Иоанн, Константин, Игорь Константиновичи, князь Владимир Палей и секретарь Федор Ремез.

У шахты Преосвященные владыки почтили память безвинно убитых и совершили молебен, а также исполнили Херувимскую песнь, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Напомним, в ночь на 17 июля в Екатеринбурге состоялись главные для православных верующих события Царских дней - Божественная литургия и народный памятный ход от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы. Фоторепортаж с этих событий вы можете посмотреть, перейдя по ссылке.