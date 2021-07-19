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Общество / Религия
19 июля 2021, 18:15

Крестный ход в Царские дни в Екатеринбурге прошёл в виде стихийного народного шествия

  Дарья Чурсина
Царские дни 2021. Крестный ход и литургия

Люди шли группами по 50–100 человек, стараясь соблюдать социальную дистанцию. Фото: Галина Соловьёва

Паломники из разных регионов России в ночь с 16 на 17 июля в Екатеринбурге прошли двадцать километров крестным ходом от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы в память о расстрелянной царской семье. Присутствовавшие отмечают, что в шествии участвовало больше двух тысяч человек.

Крестным ходом прошёл и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский, глава Екатеринбургской митрополии Евгений, который не забывал про средства индивидуальной защиты. Многие верующие следовали его примеру. Как сообщили журналисту «Облгазеты» в пресс-службе Екатеринбургской епархии, это был не крестный ход, а стихийное народное шествие, так как оно состоялось по инициативе самих людей.

В самом начале пути участники шествия столкнулись с тем, что икону с ликом Николая II не могли пронести по узким тротуарам с вывесками, поэтому людям пришлось выйти с нею на проезжую часть. Когда добрались на главный проспект города, стало свободнее, и оставшийся путь группы по 50–100 человек проходили только по тротуарам, не нарушая правил дорожного движения.

Около шести утра паломнический путь верующих закончился у Ганиной Ямы, где всем участникам шествия выдавали средства личной защиты. Уставшие после долгого пути люди снимали обувь, чтобы дать ногам отдохнуть, а затем отправлялись на молебен в мужской монастырь святых Царственных Страстотерпцев.

Царские дни 2021. Крестный ход и литургия
Верующим пришлось выйти на проезжую часть, чтобы пронести икону с ликом Николая II. Фото: Галина Соловьёва
Царские дни 2021. Крестный ход и литургия
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий направляются к Ганиной Яме вместе с верующими. Фото: Галина Соловьёва
Царские дни 2021. Крестный ход и литургия
Для продолжительного паломнического шествия верующие надевали удобную обувь. Фото: Галина Соловьёва
  • Опубликовано в №129 от 20.07.2021 
Областная газета Свердловской области
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