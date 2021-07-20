Мусульмане отмечают Курбан-Байрам

Крупные мечети и некоторые молельные дома будут закрыты для массового посещения из-за коронавируса. Фото: Владимир Мартьянов

20 июля мусульмане встречают Курбан-Байрам - праздник жертвоприношения. Уральских мусульман поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Из-за коронавируса им, как и в прошлом году, придётся отказаться от массовых мероприятий. Крупные мечети и некоторые молельные дома будут закрыты для массового посещения. Свердловские руководители мусульманских религиозных организаций призвали всех, кто имеет проблемы со здоровьем, живёт с пожилыми родственниками или сам находится в преклонном возрасте, встретить праздник дома. Праздничные молитвы будут транслироваться онлайн.

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев поблагодарил мусульманское сообщество за высокую гражданскую ответственность и заботу о безопасности уральцев.

"Поздравляю вас с важнейшим исламским праздником – Курбан-Байрам! Верность традициям и заветам предков, стремление к добру, справедливости, духовному росту, милосердию – это главные идеи праздника завершения паломничества к святым местам ислама. Надеюсь, что и в этот непростой период обострения эпидемиологической ситуации верующие проявят понимание и сознательность, постараются избежать массовых мероприятий, обеспечить безопасность своих родных и близких", - говорится в поздравлении губернатора, опубликованном в сегодняшнем номере "Областной газеты".

Евгений Куйвашев пожелал всем свердловским мусульманам крепкого здоровья, долголетия, счастья, благополучия, хорошего настроения, мира и добра.

Зампредседателя Совета муфтиев России, член президиума Духовного управления мусульман России Рушан Аббясов уже сообщил, что дополнительная молитва и отдельный пункт в проповеди о сохранении здоровья и избавлении от коронавируса включат в духовную программу празднования Курбан-байрама.

В своём праздничном обращении председатель Регионального Духовного Управления мусульман Свердловской области Радифула-хазрат рассказал, что в благословенные дни месяца Зуль-хиджжа мусульмане всего мира, щедро оделяя нуждающихся мясом жертвенных животных, помогая страждущим стремятся обрести прощение своих грехов и снискать благодать от Всевышнего. "Мы обращаемя ко ксевышнему с мольбами о даровании всем нам духовного и телесного здравия, спокойствия и благоденствия в семьях, в стране и в мире!", - говорится в поздравлении Радифулы-хазрата Гиндуллина.