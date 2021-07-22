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22 июля 2021, 13:15

Митрополит Евгений сослужил Патриарху Кириллу во врем освящения храма в Казани

Митрополит Евгений сослужил Патриарху Кириллу во врем освящения храма в Казани

Служба состоялась в воскресенье, 21 июля. Фото: Екатеринбургская епархия

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений принял участие в празднованиях в честь явления иконы Пресвятой Богородицы в Казани. Возглавил службу в столице Татарстана святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

21 июля Патриарх освятил воссозданный собор на месте явления Казанской иконы Божией Матери. Перед освящением, после молебного пения в Благовещенском соборе Казанского кремля состоялся крестный ход в Казанский Богородицкий монастырь с чтимым списком Казанской иконы Божией Матери. Список был передан в Казань из Ватикана в 2005 году.

Патриарх совершил чин великого освящения двух престолов воссозданного собора — главного в честь Казанской иконы Божией Матери и левого в честь благоверного князя Александра Невского. По завершении чина великого освящения, Он возглавил крестный ход с частицами мощей вокруг собора, рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Затем глава Русской православной церкви совершил Божественную литургию в новоосвященном соборе. Его Святейшеству сослужили:

  • митрополит Воскресенский Дионисий, управляющий делами Московской Патриархии;
  • митрополит Анастасий (Меткин);
  • митрополит Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн;
  • митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл (с октября 2011 года по декабрь 2020 года возглавлял Екатеринбургскую митрополию).
  • митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий;
  • митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений,
  • председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации;
  • епископ Альметьевский и Бугульминский Мефодий;
  • епископ Елабужский Иннокентий, викарий Казанской епархии;
  • иеромонах Кирилл (Корытко) и духовенство Татарстанской митрополии.

По окончании литургии Патриарх Кирилл совершил славление празднику и молитву в правом приделе у чтимого списка Казанской иконы Божией Матери.

Справка:

Изначально на месте обретения Казанской иконы Божией Матери была устроена деревянная церковь. В 1594 году 14 апреля, при митрополите Казанском Гермогене и по повелению царя Феодора Иоанновича, был заложен каменный храм. Собор с освятили в 1595 году. Он просуществовал до 1796 года и был снесён по ветхости. На месте старого поставили новый Казанский («Холодный») собор.

В советские времена собор был уничтожен, для строительства на этом месте киностудии. 4 ноября 2015 года Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал указ «О создании Болгарской исламской академии и воссоздании собора Казанской иконы Божией Матери».

Сейчас внешний облик воссоздаваемого собора Казанской иконы Божией Матери имеет полностью завершённый вид — на куполах установлены кресты, на фасаде храма размещены мозаичные иконы, благоустроена площадь вокруг храма. Собор стал одной из узнаваемых архитектурных доминант города.

Областная газета Свердловской области

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