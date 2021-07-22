Митрополит Евгений сослужил Патриарху Кириллу во врем освящения храма в Казани

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений принял участие в празднованиях в честь явления иконы Пресвятой Богородицы в Казани. Возглавил службу в столице Татарстана святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
21 июля Патриарх освятил воссозданный собор на месте явления Казанской иконы Божией Матери. Перед освящением, после молебного пения в Благовещенском соборе Казанского кремля состоялся крестный ход в Казанский Богородицкий монастырь с чтимым списком Казанской иконы Божией Матери. Список был передан в Казань из Ватикана в 2005 году.
Патриарх совершил чин великого освящения двух престолов воссозданного собора — главного в честь Казанской иконы Божией Матери и левого в честь благоверного князя Александра Невского. По завершении чина великого освящения, Он возглавил крестный ход с частицами мощей вокруг собора, рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
Затем глава Русской православной церкви совершил Божественную литургию в новоосвященном соборе. Его Святейшеству сослужили:
- митрополит Воскресенский Дионисий, управляющий делами Московской Патриархии;
- митрополит Анастасий (Меткин);
- митрополит Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн;
- митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл (с октября 2011 года по декабрь 2020 года возглавлял Екатеринбургскую митрополию).
- митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий;
- митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений,
- председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации;
- епископ Альметьевский и Бугульминский Мефодий;
- епископ Елабужский Иннокентий, викарий Казанской епархии;
- иеромонах Кирилл (Корытко) и духовенство Татарстанской митрополии.
По окончании литургии Патриарх Кирилл совершил славление празднику и молитву в правом приделе у чтимого списка Казанской иконы Божией Матери.
Справка:
Изначально на месте обретения Казанской иконы Божией Матери была устроена деревянная церковь. В 1594 году 14 апреля, при митрополите Казанском Гермогене и по повелению царя Феодора Иоанновича, был заложен каменный храм. Собор с освятили в 1595 году. Он просуществовал до 1796 года и был снесён по ветхости. На месте старого поставили новый Казанский («Холодный») собор.
В советские времена собор был уничтожен, для строительства на этом месте киностудии. 4 ноября 2015 года Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал указ «О создании Болгарской исламской академии и воссоздании собора Казанской иконы Божией Матери».
Сейчас внешний облик воссоздаваемого собора Казанской иконы Божией Матери имеет полностью завершённый вид — на куполах установлены кресты, на фасаде храма размещены мозаичные иконы, благоустроена площадь вокруг храма. Собор стал одной из узнаваемых архитектурных доминант города.