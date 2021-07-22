Митрополит Евгений сослужил Патриарху Кириллу во врем освящения храма в Казани

Служба состоялась в воскресенье, 21 июля. Фото: Екатеринбургская епархия

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений принял участие в празднованиях в честь явления иконы Пресвятой Богородицы в Казани. Возглавил службу в столице Татарстана святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

21 июля Патриарх освятил воссозданный собор на месте явления Казанской иконы Божией Матери. Перед освящением, после молебного пения в Благовещенском соборе Казанского кремля состоялся крестный ход в Казанский Богородицкий монастырь с чтимым списком Казанской иконы Божией Матери. Список был передан в Казань из Ватикана в 2005 году.

Патриарх совершил чин великого освящения двух престолов воссозданного собора — главного в честь Казанской иконы Божией Матери и левого в честь благоверного князя Александра Невского. По завершении чина великого освящения, Он возглавил крестный ход с частицами мощей вокруг собора, рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Затем глава Русской православной церкви совершил Божественную литургию в новоосвященном соборе. Его Святейшеству сослужили:

митрополит Воскресенский Дионисий, управляющий делами Московской Патриархии;

митрополит Анастасий (Меткин);

митрополит Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн;

митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл (с октября 2011 года по декабрь 2020 года возглавлял Екатеринбургскую митрополию).

митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий;

митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений,

председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации;

епископ Альметьевский и Бугульминский Мефодий;

епископ Елабужский Иннокентий, викарий Казанской епархии;

иеромонах Кирилл (Корытко) и духовенство Татарстанской митрополии.

По окончании литургии Патриарх Кирилл совершил славление празднику и молитву в правом приделе у чтимого списка Казанской иконы Божией Матери.