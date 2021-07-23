Иконы святой Екатерины отправят в космос и вернут к 300-летию Екатеринбурга

Подписанные иконы передадут в храмы Екатеринбурга. Они станут символами, святынями 300-летнего юбилея города. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Екатеринбургская епархия передала космонавту Роскосмоса Олегу Артемьеву два образа небесной покровительницы столицы Урала. Иконы полетят вместе с космонавтом на МКС, а затем будут возвращены в Екатеринбург к 300-летию города.

Известно, что Олег Артемьев отправится на орбиту в 2022 году, а дублировать его будет уралец Сергей Прокопьев.

"Олег Германович возьмёт иконы и там, на орбите, высоко над Землёй, пролетая над нашими просторами, подпишет, поставит печать космической станции. А потом иконы вернутся к 300-летию Екатеринбурга", - передаёт пресс-служба Екатеринбургской епархии слова митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения.

Подписанные иконы передадут в храмы Екатеринбурга. Они станут символами, святынями 300-летнего юбилея города.

Напомним, что лётчик-космонавт побывал в столице Урала на Царских днях. Он провёл отдельную встречу с владыкой Евгением, в ходе которой они обменялись книгами. Также Олег Артемьев ответил на вопросы юных уральцев в зале Храма-на-Крови и встретился с корреспондентом "Областной газеты". На следующей неделе в газете выйдет интервью с космонавтом.

С собой в космос весной следующего года Олег Артемьев возьмёт также мини-стелу "Европа - Азия". Её передали ему депутаты Екатеринбургской думы. Затем стела вернётся и станет экспонатом нашего Музея истории муниципальной власти, который также появится к юбилею города. Олег Артемьев - действующий депутат Мосгордумы. В космосе он будет продолжать депутатскую деятельность.