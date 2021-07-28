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Общество / Религия
28 июля 2021, 13:12

Участие в традиционном крещении на реке Чусовой приняли 55 свердловчан

крещение

Возраст крещёных - от младенцев до шестидесятилетних. Фото: Екатеринбургская епархия.

Сегодня в Князь-Владимирском храме в 18-й раз состоялось традиционное крещение на реке Чусовой. Святое Крещение приняли 55 человек - жители Полевского, Екатеринбурга, Асбеста.

Как уточнили в пресс-службе Екатеринбургской епархии, в связи с распространением коронавируса в регионе богослужение и таинство крещения совершались с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

"Поздравляем всех новокрещённых с принятием Святого Крещения! В этот благословенный день состоялось ваше второе рождение - духовное. Отныне ваш ангел-хранитель всегда будет рядом с вами", - говорится в сообщении.

Напомним, 28 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира, РПЦ отмечает 1033-летие со дня Крещения Руси. Сегодня в православных храмах звучит колокольный звон. Звон-благовест "Слава Тебе, Боже!" в полдень прозвучал во всех храмах Екатеринбургской митрополии.

Областная газета Свердловской области

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