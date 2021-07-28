В День Крещения Руси в Екатеринбурге прозвенел самый большой колокол

Вес самого большого колокола в Екатеринбурге - 16,4 тонны. Фото: Галина Соловьёва

День Крещения Руси в Екатеринбурге отметили колокольным звоном. 28 июля прозвенел самый большой колокол, который находится в храме-колокольне "Большой Златоуст". Его вес составляет 16 тонн 400 кг.

"В царские времена звон разносился на весь город. Сегодня из-за современной городской застройки звон слышно в радиусе примерно двух-трёх километров в зависимости от силы ветра и направления", - рассказал старший звонарь храма-колокольни "Большой Златоуст" Владимир Мышенко.

В пятёрке самых больших колоколов Екатеринбургской епархии также благовесты Александро-Невского собора и Храма-на-Крови (по 9 тонн), Успенского собора на ВИЗе (6 тонн) и Свято-Троицкого кафедрального собора (3 тонны). У каждого из них свой звук. По словам Владимира Мышенко, звон колокола зависит от того, где он был отлит, в какой мастерской его изготовили.

Напомним, сегодня, 28 июля, отмечается 1033-летие со дня крещения Руси. В честь этого на реке Чусовой прошло традиционное крещение, в котором приняло участие 55 человек.

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва