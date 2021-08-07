Православные празднуют день успения праведной Анны и чтут память священномученика Николая Удинцева

Праведная Анна стала матерью Пресвятой Богородицы. Фото: Галина Соловьёва

Сегодня, 7 августа, Православная церковь празднует день успения праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы. Кроме того, верующие чтят память уральского священника священномученика Николая Удинцева.

Праведная Анна, мать Богородицы, была дочерью священника Матфана и жены его Марии, из колена Левина, рода Ааронова. Отец Богородицы, святой праведный Иоаким, сын Варпафира, был потомком царя Давида, которому Бог обещал, что от семени его потомков родится Спаситель мира, напомнили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Супруги, Иоаким и Анна, жили в Назарете Галилейском. Они не имели детей до глубокой старости и всю жизнь скорбели об этом. Им приходилось переносить презрение и насмешки, так как в то время бесчадие считалось позором. Но они не роптали и молились Богу, уповая на его волю.

Во время большого праздника Иоаким принёс в Иерусалим дары для преподнесения их Богу, но священник счёл, что бездетный муж не в праве приносить жертву Богу. Старец опечалился, поселился в одиночестве в пустынном месте и продолжил молитвы. Анна, узнав, об унижении супруга, продолжила молить Бога о даровании ей ребёнка.

Молитвы супругов были услышаны. Иоаким и Анна встретились в Иерусалиме, где, по обетованию Божию, у них и родилась дочь Мария.

Николай Удинцев сохранил верность Богу до конца. За это в августе 1918 года на окраине села Коптеловское Верхотурского уезда его расстреляли большевики. Священномученика похоронили в церковной ограде Вознесенского храма.

Николай Удинцев прославлен в Соборе новомучеников и исповедников Российских от Екатеринбургской епархии в 2002 году; в Соборе Екатеринбургских святых – в 2010 году. «Величаем тя, священномучениче Николае, и чтим честная страдания твоя, яже за Христа претерпел еси».