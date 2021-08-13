В Верхней Пышме пройдёт молебен о начале строительства военного храма

Возглавит молебен и закладку первого камня митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Фото: Павел Ворожцов

В парке «Патриот» в Верхней Пышме будет совершён молебен о начале строительства военного храма во имя святого благоверного Великого князя Александра Невского. Торжественное мероприятие состоится в 12:00 в субботу 14 августа.

Решение о строительстве храма принял командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии. Там рассказали, что парк «Патриот» был выбран неслучайно. Именно в парке «Патриот» в городе Кубинка Московской области возведён главный храм Вооруженных сил России. По аналогии с ним в Верхней Пышме и будет построен храм Центрального военного округа (ЦВО).

Знаменательно, что начало строительства военного храма в честь святого благоверного князя, великого полководца, дипломата, защитника Руси Александра Невского в Верхней Пышме посвящено 800-летию со дня его рождения. Указом Президента России Владимира Путина 2021 год посвящён этой знаменательной дате в истории страны.

Возглавит молебен и закладку первого камня в строительство военного храма митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. В церемонии начала строительства примут участие Александр Лапин, военнослужащие ЦВО и члены их семей, представители полномочного представительства Президента РФ в Уральском федеральном округе, правительства Свердловской области, администрации Верхней Пышмы, ветеранских организаций, уральские предприниматели, будущие прихожане храма.

По решению командующего ЦВО воинский храм во имя покровителя Сухопутных войск РФ Святого Благоверного Великого князя Александра Невского будет построен из дерева и вписан в генеральный план парка «Патриот» как архитектурная доминанта. В цокольном этаже планируется создание крестильного храма для военнослужащих и прихожан, а также музей военного духовенства России. Посещение храма будет свободным для всех желающих.

Напомним, год назад в Верхней Пышме открылся штаб Оренбургского войскового казачьего общества. Он начал работу при ранее освящённом «родительском» храме во имя святых праведных Иоакима и Анны. Как сообщала «Областная газета», чин освящения возведённого храма совершил 19 июля этого года митрополит Кирилл.