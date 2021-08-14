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Общество / Религия
14 августа 2021, 11:06

Православные христиане празднуют Медовый Спас

Медовый Спас

В этот день принято освящать мёд и угощать им всех желающих. Фото: Галина Соловьёва

Сегодня у православных христиан особый день - Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. В народе этот праздник больше известен под названием «Медовый Спас».

Празднество было установлено по случаю знамений от икон Спасителя, Пресвятой Богородицы и Честного Креста во время сражения святого благоверного князя Андрея Боголюбского (1157-1174) с волжскими булгарами в 1164 году.

В народе праздник называют Медовым Спасом, так как к этому времени поспевает мёд. Свежий сбор приносили для освящения в храм, благодаря Бога. Затем мёдом угощали всех желающих, в первую очередь - бедных. В старину даже говорили, что «на первый Спас и нищий медку попробует».

Как напомнили в пресс-службе Екатеринбургской епархии, русская дружина выступила в поход против армии волжских булгар, которые промышляли грабежами и набегами на поселения ростовских и суздальских земель. Впереди войска несли привезённую князем из Киева икону Богоматери. Позже она получила имя Владимирской.

Рядом с иконой также был Честный Крест Христов. Перед сражением православные отслужили молебен Пресвятой Богородице. Участники сражения отмечали, что во время боя видели, как от иконы и Креста исходят огромные огненные лучи. В той битве русские воины одержали победу. В память о чуде было установлено празднество Всемилостивому Спасу.

Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице открывает череду августовских торжеств в честь Всемилостивого Спаса. Вторым по счёту праздником станет Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа (19 августа), а третьим - Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа (29 августа в попразднство Успения Пресвятой Богородицы). Эти три праздника как бы связуют весь Успенский пост.

Областная газета Свердловской области

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