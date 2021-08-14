В Верхней Пышме освятили первый камень в основании военного храма ЦВО

Религиозное сооружение возведут из дерева. Фото: пресс-служба ЦВО Минобороны РФ

В Верхней Пышме состоялись молебен о начале строительства и закладка первого камня военного храма Центрального военного округа (ЦВО). Они прошли в военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот».

Молебен и закладку первого камня возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. В церемонии начала строительства участвовали командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, военнослужащие ЦВО и члены их семей, представители полномочного представительства Президента РФ в Уральском федеральном округе, правительства Свердловской области, администрации Верхней Пышмы, ветеранских организаций, уральские предприниматели и будущие прихожане.

Фото: пресс-служба ЦВО Минобороны РФ

Александр Лапин выступая на торжественной церемонии, напомнил, что в России испокон веков заведено ставить храмы в честь ратных подвигов русского, российского воинства. «Они (храмы — прим. ред.) призваны прославлять воинскую доблесть и утолять скорбь по погибшим, хранить примеры самоотверженности, героизма, любви к Родине и передавать их из поколения в поколение. Помнить и чтить тех, кто отдал свою жизнь за Отечество, воспитать благодарную память в потомках – наш с вами святой долг», - приводит слова генерала-полковника пресс-служба ЦВО.

Фото: пресс-служба ЦВО Минобороны РФ

Как писала «Областная газета», в парке «Патриот» решение о строительстве храма принял Александр Лапин. Начало строительства военного храма в честь святого благоверного князя, великого полководца, дипломата, защитника Руси Александра Невского в Верхней Пышме посвящено 800-летию со дня его рождения. Указом Президента России Владимира Путина 2021 год посвящён этой знаменательной дате в истории страны.

Храм будет построен из дерева и вписан в генеральный план парка «Патриот» как архитектурная доминанта. В цокольном этаже планируется создание крестильного храма для военнослужащих и прихожан, а также музей военного духовенства России. Посещение храма будет свободным для всех желающих.