Темы дня

Общество / Религия
18 августа 2021, 13:47

Глава Екатеринбургской митрополии выразил надежду на возвращение храма на месте здания "Рубина"

Здание дома быта "Рубин"

Здание дома быта "Рубин". Фото: Яндекс.Карты

В уральской столице храм "Большой Златоуст", расположенный на месте уничтоженной в 1930 году церкви, отпраздновал свои именины. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений выразил надежду на то, что когда-нибудь в городе восстановят и "Малый Златоуст", который находился по соседству.

По словам владыки, стоящее напротив возведённого храма "здание дома быта "Рубин" - не великий памятник архитектуры".

Девятиэтажное здание комбината бытового обслуживания - "Рубин" (ул. Малышева, 44) - было возведено в 60-х годах прошлого века. В этом году оно отметило своё 57-летие.

"Может, сподобит Господь, и когда-нибудь вернётся на его (своё) место храм "Малый Златоуст?" - пишет митрополит Евгений в своём телеграм-канале.

Храм-колокольня "Большой Златоуст" является "преемником" Максимилиановской церкви, уничтоженной в 1930 году, в период гонений на православную веру. Сейчас храм, возведённый на месте разрушенного, является главным венчальным храмом уральской столицы, заявили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Кстати, из кирпичей взорванной церкви рядом построили Дом обороны - здание ДОСААФ с самолётом на крыше.

Добавим, ранее митрополит Евгений сообщал, что телефонные мошенники вновь стали совершать преступления, прикрываясь его именем. Злоумышленники звонят в монастыри и епархии по всей России и просят оказать финансовую помощь переводом на банковскую карту.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
18.08.2021, 16:29 / Общество
В Ивделе на шесть лет посадили водителя, из-за которого в ДТП погибли два ребёнка и их отец
18.08.2021, 15:36 / Культура
В России изменятся правила оказания услуг зрителям кинотеатров
18.08.2021, 15:23 / Общество
Екатеринбургский зоопарк принимает от дачников излишки урожая
18.08.2021, 14:16 / Общество
В Свердловской области прививки от коронавируса поставили более 1 миллиона человек
18.08.2021, 13:49 / Общество
Кабмин РФ разыграет 100 млн рублей среди привитых от ковида россиян