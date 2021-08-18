Глава Екатеринбургской митрополии выразил надежду на возвращение храма на месте здания "Рубина"

Здание дома быта "Рубин". Фото: Яндекс.Карты

В уральской столице храм "Большой Златоуст", расположенный на месте уничтоженной в 1930 году церкви, отпраздновал свои именины. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений выразил надежду на то, что когда-нибудь в городе восстановят и "Малый Златоуст", который находился по соседству.

По словам владыки, стоящее напротив возведённого храма "здание дома быта "Рубин" - не великий памятник архитектуры".

Девятиэтажное здание комбината бытового обслуживания - "Рубин" (ул. Малышева, 44) - было возведено в 60-х годах прошлого века. В этом году оно отметило своё 57-летие.

"Может, сподобит Господь, и когда-нибудь вернётся на его (своё) место храм "Малый Златоуст?" - пишет митрополит Евгений в своём телеграм-канале.

Храм-колокольня "Большой Златоуст" является "преемником" Максимилиановской церкви, уничтоженной в 1930 году, в период гонений на православную веру. Сейчас храм, возведённый на месте разрушенного, является главным венчальным храмом уральской столицы, заявили в пресс-службе Екатеринбургской епархии. Кстати, из кирпичей взорванной церкви рядом построили Дом обороны - здание ДОСААФ с самолётом на крыше.

Добавим, ранее митрополит Евгений сообщал, что телефонные мошенники вновь стали совершать преступления, прикрываясь его именем. Злоумышленники звонят в монастыри и епархии по всей России и просят оказать финансовую помощь переводом на банковскую карту.