19 августа православные христиане отмечают Яблочный Спас

Особо торжественно богослужения будут проходить в церкви Преображения Господня на Уктусе. Фото: Галина Соловьёва.

19 августа православные христиане отмечают Преображение Господне. В народе этот праздник называют Яблочным Спасом.

Праздничная служба в храмах уральской столицы начнётся в 9:00. Позже будет совершаться чин освящения первых плодов. Освящение яблок планируется проводить на улице, рассказал накануне праздника руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии иерей Даниил Рябинин.

"С этими освящёнными плодами можем поделиться со своими близкими, родными, самому скушать, с благодарностью Господу ступая в новый период. Все-таки мы понимаем, что церковный календарь заканчивается августом месяцем, и новый церковный год, как и раньше новый календарный год, начинается с сентября", - отметил он.

По его словам, особо торжественно богослужения будут проходить в церкви Преображения Господня на Уктусе (Походная, 2). Всего престольный праздник в день Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа отметят 13 храмов и приходов Екатеринбургской митрополии. Даниил Рябинин уточнил, что все мероприятия пройдут с соблюдением эпидемиологических предписаний.

Яблочным Спасом праздник стали называть, потому что в конце лета было принято освящать собранный урожай. По уставу полагается проводить эту процедуру с виноградом, но в России более доступны яблоки.

Традиции праздника: