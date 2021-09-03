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Общество / Религия
3 сентября 2021, 08:00

В храмах Екатеринбурга прозвучит колокольный звон в память о погибших в терактах

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В храмах пройдут заупокойные богослужения. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня, 3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, во всех храмах и монастырях Екатеринбургской епархии пройдёт поминальный колокольный звон в память о погибших в результате терактов. Начало звона в 13:05.

Кроме того, в храмах состоятся заупокойные богослужения, рассказали в отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии.

Напомним, в 2004 году День знаний был омрачён одним из самых чудовищных террористических актов. Боевики захватили школу в городе Беслан в Северной Осетии. В руках террористов оказалось более тысячи человек: дети, их родственники и учителя. В результате спецоперации силовикам удалось освободить большинство заложников, но 334 человека погибли.

Именно в 13:05 в школе Беслана было приведено в действие первое взрывное устройство. Здание было частично разрушено, возник пожар. Последовали и другие взрывы. Заложники стали выбегать из школы, а спецназ пошёл на штурм здания. После этой трагедии Президент России объявил 3 сентября Днём памяти жертв терроризма.

Как писала «Областная газета», в прошлом году в Екатеринбурге в День солидарности в борьбе с терроризмом прошла торжественно-траурная церемония у памятника «Чёрный тюльпан». Уральцы почтили минутой молчания память жертв терактов и погибших в антитеррористических операциях бойцов.

В этот день к мемориалу пришли руководители органов исполнительной власти, силовых структур и ведомств, представители национально-культурных объединений, религиозных конфессий, общественных организаций и дипломатических миссий.

Областная газета Свердловской области

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