Темы дня

Общество / Религия
4 сентября 2021, 11:10

Православные христиане устраивают празднования в честь Грузинской иконы Божией Матери

икона

Ежегодное празднование было установлено в 1658 году. Фото: Екатеринбургская епархия

Сегодня, 4 сентября, православные христиане отмечают празднование в честь Грузинской иконы Божией Матери. Её обрёл купец Стефан в 1622 году после покорения персидским шахом Аббасом Грузии.

Тогда многие христианские святыни были похищены и проданы русским купцам, находившимся в Персии. Стефан выкупил святыню и благоговейно хранил её, напомнили в Екатеринбургской епархии. В то время в Ярославле купец Георгий Лыткин, который торговал по поручениям Стефана, получил во сне откровение о святыне, приобретенной своим начальником, и повеление отослать её в Черногорский монастырь Архангельской епархии, основанный в 1603 году.

В 1629 году Стефан вернулся домой и показал икону Георгию Лыткину. Тот вспомнил своё видение и отнёс святыню в Черногорскую (позже - Красногорскую) обитель. Там икона прославилась чудотворениями. В 1654 году во время моровой язвы святыню доставили в Москву, и молившиеся пред ней избегали смертоносной язвы.

В 1658 году, по благословению Патриарха Никона, было установлено ежегодное празднование Грузинской иконе Божией Матери. Служба была составлена в 1698 году смотрителем Московской типографии Феодором Поликарповым.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
04.09.2021, 13:06 / Общество
В Екатеринбурге на сутки закроют движение на участке улицы Гражданская
04.09.2021, 12:08 / Общество
Россия и Япония запустят на орбиту аналог орбитального телескопа «Хаббл»
04.09.2021, 11:10 / Общество
Православные христиане устраивают празднования в честь Грузинской иконы Божией Матери
04.09.2021, 10:12 / Общество
Шторм повалил в Екатеринбурге 19 деревьев и сорвал кровли с пяти зданий
04.09.2021, 09:15 / Общество
В Свердловской области COVID-19 за сутки выявили у жителей 51 муниципалитета