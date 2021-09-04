Православные христиане устраивают празднования в честь Грузинской иконы Божией Матери

Ежегодное празднование было установлено в 1658 году. Фото: Екатеринбургская епархия

Сегодня, 4 сентября, православные христиане отмечают празднование в честь Грузинской иконы Божией Матери. Её обрёл купец Стефан в 1622 году после покорения персидским шахом Аббасом Грузии.

Тогда многие христианские святыни были похищены и проданы русским купцам, находившимся в Персии. Стефан выкупил святыню и благоговейно хранил её, напомнили в Екатеринбургской епархии. В то время в Ярославле купец Георгий Лыткин, который торговал по поручениям Стефана, получил во сне откровение о святыне, приобретенной своим начальником, и повеление отослать её в Черногорский монастырь Архангельской епархии, основанный в 1603 году.

В 1629 году Стефан вернулся домой и показал икону Георгию Лыткину. Тот вспомнил своё видение и отнёс святыню в Черногорскую (позже - Красногорскую) обитель. Там икона прославилась чудотворениями. В 1654 году во время моровой язвы святыню доставили в Москву, и молившиеся пред ней избегали смертоносной язвы.

В 1658 году, по благословению Патриарха Никона, было установлено ежегодное празднование Грузинской иконе Божией Матери. Служба была составлена в 1698 году смотрителем Московской типографии Феодором Поликарповым.