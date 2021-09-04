Митрополит Евгений возглавит богослужение в честь 400-летия монастыря в Верхотурье

Торжество свершится 5 сентября. Фото: Павел Ворожцов

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений возглавит торжественное богослужение в честь 400-летнего юбилея верхотурского Свято-Покровского женского монастыря. Оно состоится 5 сентября.

В монастыре пройдёт праздничный концерт и презентация музейной экспозиции «Святая обитель: 400 лет Верхотурскому Свято-Покровскому женскому монастырю», сообщили в пресс-службе Екатеринбургской Епархии.

Покровский женский монастырь был основан в годы царствования Михаила Феодоровича Романова – в 1621 году. Он является старейшим на Урале и Сибири, подчеркивают в Екатеринбургской епархии. Монастырь пережил несколько пожаров, реконструкций, а также революцию 19017 года. Теперь здесь вновь звучат молитвы. Этот храм - один из важнейших центров духовной и культурной жизни. Сюда приходят паломники из разных регионов России и зарубежья. Они притекают дабы припасть к здешним святыням – чудотворной иконе Богородицы «Умиление» и к мощам блаженного Космы Верхотурского.

Напомним, сегодня, 4 сентября, православные христиане отмечают праздник в честь иконы Божией Матери. Её обрёл купец Стефан в 1622 году после покорения персидским шахом Аббасом Грузии.