Свято-Покровский женский монастырь в Верхотурье отмечает своё 400-летие

Он был основан в 1621 году. Фото: Галина Соловьёва

Один из старейших монастырей Среднего Урала отмечает 400-летний юбилей. В Свято-Покровском женском монастыре вчера прошло всенощное бдение, а сегодня - праздничная Божественная литургия.

Накануне 4 сентября в монастыре прошло всенощное бдение. Его совершили митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и епископ Югорский и Няганьский Фотий. Затем верующие крестным ходом обошли храм с молитвой, совершая по пути молебное пение у южной, восточной, северной стен и перед входом в храм, сообщает пресс-служба епархии.

Сегодня прошла праздничная Божественная литургия в честь юбилея. Её совершили архипастыри Русской Православной Церкви: митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, митрополит Челябинский и Миасский Алексий, епископ Арсеньевский и Дальнегорский Гурий, епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий, епископ Югорский и Няганьский Фотий

После литургии началась праздничная программа и состоялось открытие музейной экспозиции "Святая обитель: 400 лет Верхотурскому Свято-Покровскому женскому монастырю". Также в честь празднеств проходит концерт и ярмарка. Гостей ожидало угощение.

Напомним, к юбилею был отреставрирован главный корпус монастыря. Его ремонт длился девять лет.