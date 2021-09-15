В Алапаевске стартует 180-километровый Симеоновский крестный ход

Старт крестного хода - в 13:00 от храма святой Екатерины в Алапаевске. Фото: Павел Ворожцов.

В среду, 15 сентября, в Алапаевске начинается 180-километровый Симеоновский крестный ход. Молитвенное шествие будет длиться 10 дней - с 15 по 25 сентября.

Крестный ход пройдёт при поддержке Фонда святой Екатерины и по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения. Участники шествия пройдут по Старо-Верхотурскому тракту, который соединяет три епархии, от Алапаевска до Верхотурья, через сёла Рычково, Махнёво, Меркушино.

Старт крестного хода - в 13:00 от храма святой Екатерины в Алапаевске по адресу ул. Перминова, 1. Присоединиться к шествию можно в любой точке пути, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.