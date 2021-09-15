В Алапаевске стартует 180-километровый Симеоновский крестный ход

В среду, 15 сентября, в Алапаевске начинается 180-километровый Симеоновский крестный ход. Молитвенное шествие будет длиться 10 дней - с 15 по 25 сентября.
Крестный ход пройдёт при поддержке Фонда святой Екатерины и по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения. Участники шествия пройдут по Старо-Верхотурскому тракту, который соединяет три епархии, от Алапаевска до Верхотурья, через сёла Рычково, Махнёво, Меркушино.
Старт крестного хода - в 13:00 от храма святой Екатерины в Алапаевске по адресу ул. Перминова, 1. Присоединиться к шествию можно в любой точке пути, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.
"Симеонова тропа" - это туристско-паломнический маршрут по Свердловской области, связанный с именем святого праведного Симеона Верхотурского. Изначально Симеоновой тропой называли лесную тропу от села Меркушино, где жил святой Симеон, до Тагильской слободы, которое сейчас называется селом Махнёво, куда он ходил на богослужения в Спасо-Преображенский храм. После причисления праведника к лику святых, лесная сорокакилометровая тропа между селом Меркушино и Тагильской слободой стала паломнической: пройти путём праведного Симеона, который был известен своей целительной силой, хотели многие верующие.