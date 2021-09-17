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Общество / Религия
17 сентября 2021, 07:15

Православные верующие отмечают день иконы Божией Матери "Неопалимая Купина"

Спасатель несёт икону Божией Матери "Неопалимая Купина"

Российские пожарные называют "Неопалимую Купину" своей покровительницей и заступницей. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

17 сентября отмечается день иконы небесной покровительниы пожарных - Божией Матери "Неопалимая Купина". В этот день православные верующие приходят в храм на благодарственный молебен.

В праздничных мероприятиях в Храме-на-Крови сегодня поучаствуют подразделения Екатеринбургского пожарно-спасательного гарнизона. После утреннего боголужения состоится церемония освящения спасательной спецтехники.

Добавим, что икона Божией Матери "Неопалимая Купина" считается защитницей жилья и людей от огня и стихийных бедствий. Российские пожарные называют "Неопалимую Купину" своей покровительницей и заступницей. Храм в честь этой иконы действует в уральском городе Лесном.

Областная газета Свердловской области

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