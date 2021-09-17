Темы дня

Общество / Религия
17 сентября 2021, 16:00

Опубликована программа празднования Дней Симеона Верхотурского

25 сентября православные верующие вспоминают перенесение мощей святого праведного Симеона Верхотурского и всея Сибири чудотворца из храма в честь Архистратига Михаила села Меркушино в Свято-Николаевский мужской монастырь. Фото: Екатеринбургская епархия

25 сентября православные верующие вспоминают перенесение мощей святого праведного Симеона Верхотурского и всея Сибири чудотворца из храма в честь Архистратига Михаила села Меркушино в Свято-Николаевский мужской монастырь. Фото: Екатеринбургская епархия

В Верхотурье 24 и 25 сентября традиционно состоятся праздничные богослужения в рамках Дней святого Симеона. Для паломников в пятницу и субботу запустят бесплатные электрички - из Екатеринбурга до духовной столицы Урала и обратно.

Богослужения возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. У всех верующих будет возможность помолиться у мощей святого вместе с архиереями РПЦ и сонмом духовенства.

24 сентября в 8:00 Божественная литургия начнётся в Свято-Симеоновском подворье Александро-Невского Ново-Тихвинского женского монастыря в селе Меркушино. В 16:00 в Свято-Николаевском Верхотурском мужском монастыре состоится малая вечерня, а затем всенощное бдение.

На следующий день, с 9:00, там же пройдёт праздничная Божественная литургия.

25 сентября православные верующие вспоминают перенесение мощей святого праведного Симеона Верхотурского и всея Сибири чудотворца из храма в честь Архистратига Михаила села Меркушино в Свято-Николаевский мужской монастырь в 1704 году.

Кроме того, 24 сентября в 1992 году после Божественной литургии в храме Всемилостивого Спаса Екатеринбурга мощи святого, вновь обретённые 25 мая 1989 года, величественным крестным ходом пронесли по улицам столицы Урала. После этого святыню повезли в Верхотурье. Мощи вернулись в город спустя 70 лет.

Напомним, что ежегодно в сентябре стартует 180-километровый Симеоновский крестный ход. Верующие начали путь в Алапаевске 15 сентября, они придут пешком в Верхотурье 25 сентября.

Святой праведный Симеон Верхотурский жил в XVII веке. Поселившись в сибирской глуши, он (дворянин по рождению) начал просвещать местных жителей, давая представление о Боге и православной вере, был усердным молитвенником. 

Скончался Симеон в 1642 году. Его похоронили у храма Архистратига Михаила. Спустя полвека гроб с телом праведника оказался на поверхности. От его мощей стали проистекать многочисленные исцеления.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
17.09.2021, 20:01 / Политика
Лидеры ШОС одобрили вступление Ирана в организацию
17.09.2021, 19:29 / Общество
Михаил Мурашко заявил, что первую прививку от ковида поставили уже 47,5 миллиона россиян
17.09.2021, 19:09 / Общество
По России явка на выборах в Госдуму к 16:00 по мск составила 9,16%
17.09.2021, 18:42 / Общество
МЧС предупреждает свердловчан о сильном ветре 18 сентября
17.09.2021, 18:34 / Общество
Владимир Путин дистанционно проголосовал на выборах