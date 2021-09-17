Опубликована программа празднования Дней Симеона Верхотурского

25 сентября православные верующие вспоминают перенесение мощей святого праведного Симеона Верхотурского и всея Сибири чудотворца из храма в честь Архистратига Михаила села Меркушино в Свято-Николаевский мужской монастырь. Фото: Екатеринбургская епархия

В Верхотурье 24 и 25 сентября традиционно состоятся праздничные богослужения в рамках Дней святого Симеона. Для паломников в пятницу и субботу запустят бесплатные электрички - из Екатеринбурга до духовной столицы Урала и обратно.

Богослужения возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. У всех верующих будет возможность помолиться у мощей святого вместе с архиереями РПЦ и сонмом духовенства.

24 сентября в 8:00 Божественная литургия начнётся в Свято-Симеоновском подворье Александро-Невского Ново-Тихвинского женского монастыря в селе Меркушино. В 16:00 в Свято-Николаевском Верхотурском мужском монастыре состоится малая вечерня, а затем всенощное бдение.

На следующий день, с 9:00, там же пройдёт праздничная Божественная литургия.

25 сентября православные верующие вспоминают перенесение мощей святого праведного Симеона Верхотурского и всея Сибири чудотворца из храма в честь Архистратига Михаила села Меркушино в Свято-Николаевский мужской монастырь в 1704 году.

Кроме того, 24 сентября в 1992 году после Божественной литургии в храме Всемилостивого Спаса Екатеринбурга мощи святого, вновь обретённые 25 мая 1989 года, величественным крестным ходом пронесли по улицам столицы Урала. После этого святыню повезли в Верхотурье. Мощи вернулись в город спустя 70 лет.

Напомним, что ежегодно в сентябре стартует 180-километровый Симеоновский крестный ход. Верующие начали путь в Алапаевске 15 сентября, они придут пешком в Верхотурье 25 сентября.