Опубликована программа празднования Дней Симеона Верхотурского

В Верхотурье 24 и 25 сентября традиционно состоятся праздничные богослужения в рамках Дней святого Симеона. Для паломников в пятницу и субботу запустят бесплатные электрички - из Екатеринбурга до духовной столицы Урала и обратно.
Богослужения возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. У всех верующих будет возможность помолиться у мощей святого вместе с архиереями РПЦ и сонмом духовенства.
24 сентября в 8:00 Божественная литургия начнётся в Свято-Симеоновском подворье Александро-Невского Ново-Тихвинского женского монастыря в селе Меркушино. В 16:00 в Свято-Николаевском Верхотурском мужском монастыре состоится малая вечерня, а затем всенощное бдение.
На следующий день, с 9:00, там же пройдёт праздничная Божественная литургия.
25 сентября православные верующие вспоминают перенесение мощей святого праведного Симеона Верхотурского и всея Сибири чудотворца из храма в честь Архистратига Михаила села Меркушино в Свято-Николаевский мужской монастырь в 1704 году.
Кроме того, 24 сентября в 1992 году после Божественной литургии в храме Всемилостивого Спаса Екатеринбурга мощи святого, вновь обретённые 25 мая 1989 года, величественным крестным ходом пронесли по улицам столицы Урала. После этого святыню повезли в Верхотурье. Мощи вернулись в город спустя 70 лет.
Напомним, что ежегодно в сентябре стартует 180-километровый Симеоновский крестный ход. Верующие начали путь в Алапаевске 15 сентября, они придут пешком в Верхотурье 25 сентября.
Святой праведный Симеон Верхотурский жил в XVII веке. Поселившись в сибирской глуши, он (дворянин по рождению) начал просвещать местных жителей, давая представление о Боге и православной вере, был усердным молитвенником.
Скончался Симеон в 1642 году. Его похоронили у храма Архистратига Михаила. Спустя полвека гроб с телом праведника оказался на поверхности. От его мощей стали проистекать многочисленные исцеления.