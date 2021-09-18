РПЦ может признать найденные под Екатеринбургом царские останки в ноябре

Найденные под Екатеринбургом останки принадлежат императору Николаю II, членам его семьи и лицам из их окружения. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

В середине ноября этого года состоится Архиерейский собор РПЦ, участники ознакомятся с результатами экспертиз останков царской семьи. По итогам Русская православная церковь может наконец высказать свою официальную позицию по поводу екатеринбургских останков: являются ли они останками семьи Николая II?

По словам председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона, результаты последних экспертиз уже убеждают в подлинности их принадлежности царской семье. Однако для признания РПЦ требуется решение Архиерейского собора. Все архиереи должны ознакомиться с экспертизами.

"Я думаю, как только это знакомство произойдет - вероятно, на архиерейском соборе в ноябре - подлинность "екатеринбургских останков" будет признана церковью", - сказал Иларион в эфире телеканала "Россия 24", пишут "РИА Новости".

Напомним, что предыдущий Архиерейский собор состоялся в 2017 году. Тогда официальной позиции Церкви по останкам царской семьи так и не было высказано. В 2018 году в Следственном комитете России подтвердили подлинность найденных под Екатеринбургом останков. Экспертиза показала, что они принадлежат императору Николаю II, членам его семьи и лицам из их окружения. Останки царя, императрицы и трёх великих княжон были найдены в 1991 году. Останки царевича Алексея и великой княжны Марии нашли в 2007 году.