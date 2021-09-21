Православные верующие празднуют Рождество Пресвятой Богородицы

Престольный праздник 21 сентября отмечают девять храмов и приходов Екатеринбургской митрополии. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

21 сентября православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Праздник по традиции продолжается шесть дней, с 20 по 25 сентября. Этот период включает предпразднство и попразднство.

Накануне во всех православных храмах совершено праздничное вечернее богослужение, а сеагодня утром состоялась праздничная Божественная литургия.

"Это начало всех христианских праздников. И не только потому, что он первый в церковном новолетии и с него начинается новый церковный год, но этот праздник - начало исполнения обещанного Богом спасения человеческого рода, ведь в этот день родилась Та, Которая чудесным образом подарила миру Спасителя", - напомнили в Екатеринбургской епархии.

По преданию, Дева Мария родилась в Иерусалиме в доме Иоакима и Анны, молившихся о даровании чада. Радостную весть родителям принёс архангел Гавриил и повелел назвать дочь Марией - "благодатью". С 3 до 12 лет она воспитывалась при Иерусалимском храме. К иконе Рождества Пресвятой Богородицы 21 сентября с особой молитвой обращаются бездетные семьи о даровании чада, семейного счастья и здоровья.