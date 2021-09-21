Темы дня

Общество / Религия
21 сентября 2021, 11:07

Православные верующие празднуют Рождество Пресвятой Богородицы

Рождество Пресвятой Богородицы

Престольный праздник 21 сентября отмечают девять храмов и приходов Екатеринбургской митрополии. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

21 сентября православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Праздник по традиции продолжается шесть дней, с 20 по 25 сентября. Этот период включает предпразднство и попразднство.

Накануне во всех православных храмах совершено праздничное вечернее богослужение, а сеагодня утром состоялась праздничная Божественная литургия.

"Это начало всех христианских праздников. И не только потому, что он первый в церковном новолетии и с него начинается новый церковный год, но этот праздник - начало исполнения обещанного Богом спасения человеческого рода, ведь в этот день родилась Та, Которая чудесным образом подарила миру Спасителя", - напомнили в  Екатеринбургской епархии.

По преданию, Дева Мария родилась в Иерусалиме в доме Иоакима и Анны, молившихся о даровании чада. Радостную весть родителям принёс архангел Гавриил и повелел назвать дочь Марией - "благодатью". С 3 до 12 лет она воспитывалась при Иерусалимском храме. К иконе Рождества Пресвятой Богородицы 21 сентября с особой молитвой обращаются бездетные семьи о даровании чада, семейного счастья и здоровья.

Престольный праздник 21 сентября отмечают девять храмов и приходов Екатеринбургской митрополии.

Храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы, например, есть в д. Крюк Шалинского ГО. В Екатеринбурге также строится храм Рождества Богородицы в п. Чусовское озеро.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
21.09.2021, 11:19 / Общество
Россия возобновила авиасообщение с Ираком, Испанией, Кенией и Словакией
21.09.2021, 11:07 / Общество
Православные верующие празднуют Рождество Пресвятой Богородицы
21.09.2021, 10:50 / Общество
В Нижнем Тагиле на продажу выставили разрушенный памятник архитектуры XIX века
21.09.2021, 10:12 / Общество
Пермские власти опубликовали список погибших при стрельбе в университете
21.09.2021, 09:01 / Общество
За сутки новые случаи COVID-19 подтвердились в 53 муниципалитетах Свердловской области