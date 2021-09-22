Паломники смогут бесплатно добраться до Верхотурья

За оформление билета с паломника кондукторы взимать плату не будут, однако оформить билет надо обязательно. Фото: Станислав Савин.

В Свердловской области паломники смогут бесплатно добраться из Екатеринбурга в Верхотурье и обратно на электричке. Акция будет действовать в дни праздничных богослужения, посвящённые святому Симеону Верхотурскому.

Как сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии, чтобы бесплатно проехать в электричке паломникам необходимо обратиться к кондуктору для оформления проездного билета. За данную услугу взимать плату не будут.

Расписание движения электропоезда: 24 сентября – отправление с железнодорожного вокзала Екатеринбурга в 8:00 (электропоезд 6415). Состав проследует через ОП ВИЗ (08:06 - 08:08), Верх-Нейвинск (09:53 - 09:55), Невьянск (10:25 - 10:27), Нижний Тагил (11:23 - 11:47, электропоезд 7417), Гороблагодатская (12:46 - 12:48), Кушва (12:53 - 12:55). Прибытие в Верхотурье запланировано на 14:46. 25 сентября – отправление из духовной столицы Урала в 15:00 (электропоезд 7418). Он проследует через Кушву (16:39 – 16:41), Гороблагодатскую (16:46 – 16:48), Нижний-Тагил (17:45 – 18:28, электропоезд 6420), Невьянск (19:28 – 19:30), Верх-Нейвинск (19:59 – 20:01), ОП ВИЗ (21:25 – 21:26). Прибытие в уральскую столицу – в 21:31.

Напомним, 24 и 25 сентября в Верхотурье и Меркушино пройдут празднования памяти святого праведного Симеона Верхотурского. Праздничные богослужения возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Ранее "Областная газета" писала, что утром в пятницу в Свято-Симеоновском подворье Александро-Невского Ново-Тихвинского женского монастыря в селе Меркушино состоится Божественная литургия. А в 16:00 в Свято-Николаевском Верхотурском мужском монастыре - малая вечерня и всенощное бдение. Там же в субботу владыка Евгений совершит праздничную Божественную литургию.