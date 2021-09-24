В Екатеринбурге пройдёт молебен на начало учебного года в воскресных школах

Заявку на участие можно подать по телефонам: +7 (343) 228-15-36, 253-10-64. Фото: Екатеринбургская епархия.

Екатеринбургская епархия анонсировала молебен на начало учебного года. Богослужение состоится 26 сентября (воскресенье) в монастыре Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме.

Молебен пройдёт в преддверии начала учебного года в воскресных школах. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений дал своё благословение.

"По православной традиции любое хорошее дело принято начинать с молитвы. Участники соберутся в мужском монастыре во имя святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме у Поклонного креста, чтобы призвать благословение и помощь от Бога на этот учебный год",​ - заявили в отделе религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии.

Участие в мероприятии примут воспитанники воскресных и общеобразовательных школ, их родители и педагоги, кадеты и представители молодёжных приходских патриотических организаций. После молебна для юных свердловчан организуют экскурсии и квест по территории монастыря.

Отмечается, что из-за угрозы распространения коронавируса традиционный крестный ход отменён. Шествие будет ограничено молебном. Заявку на участие можно подать по телефонам: +7 (343) 228-15-36, 253-10-64.