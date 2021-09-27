Сегодня, 27 сентября, православные верующие отмечают праздник Воздвижения Креста Господня. Это второй из двенадцати величайших праздников годового цикла в новом церковном году. Первый христиане праздновали 21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы.
Престольный праздник отмечают Крестовоздвиженский мужской монастырь в Екатеринбурге и восемь храмов (в том числе, две часовни и молитвенный дом) в Верхотурье, Лесном, Нижних Сергах, Североуральске, рабочем посёлке Тугулым, сёлах Нижнеиргинском, Тарасково, Леневском, Новом селе, сообщили в Екатеринбургской епархии.
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений накаунуе праздника совершил всенощное бдение в Свято-Троицком кафедральном соборе в столице Урала. По традиции за богослужением в честь праздника из алтаря под пение молитв было совершено вынесение Креста с распятием. Все молящиеся приложились ко святыне.
"27 сентября православные христиане вспоминают два события. Как говорит Священное Предание, Крест был найден в 326 году в Иерусалиме. Произошло это около горы Голгофы, где был распят Спаситель. И второе событие — возвращение Животворящего Креста из Персии, где он находился в плену. В VII веке его вернул в Иерусалим греческий император Ираклий. Оба события объединяет в названии праздника то, что обретенный Крест перед народом воздвигали, то есть поднимали", - напомнили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.