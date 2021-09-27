Престольный праздник отмечают Крестовоздвиженский мужской монастырь в Екатеринбурге и восемь храмов. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Сегодня, 27 сентября, православные верующие отмечают праздник Воздвижения Креста Господня. Это второй из двенадцати величайших праздников годового цикла в новом церковном году. Первый христиане праздновали 21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы.

Престольный праздник отмечают Крестовоздвиженский мужской монастырь в Екатеринбурге и восемь храмов (в том числе, две часовни и молитвенный дом) в Верхотурье, Лесном, Нижних Сергах, Североуральске, рабочем посёлке Тугулым, сёлах Нижнеиргинском, Тарасково, Леневском, Новом селе, сообщили в Екатеринбургской епархии.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений накаунуе праздника совершил всенощное бдение в Свято-Троицком кафедральном соборе в столице Урала. По традиции за богослужением в честь праздника из алтаря под пение молитв было совершено вынесение Креста с распятием. Все молящиеся приложились ко святыне.

"27 сентября пра­во­слав­ные хри­сти­а­не вс­по­ми­на­ют два со­бытия. Как го­во­рит Свя­щен­ное Пре­да­ние, Крест был най­ден в 326 го­ду в Иеру­са­ли­ме. Про­изо­шло это око­ло го­ры Гол­го­фы, где был рас­пят Спа­си­тель. И вто­рое со­бытие — воз­вра­ще­ние Жи­во­тво­ря­ще­го Кре­ста из Пер­сии, где он на­хо­дил­ся в пле­ну. В VII ве­ке его вер­нул в Иеру­са­лим гре­че­ский им­пе­ра­тор Ирак­лий. Оба со­бытия объеди­ня­ет в на­зва­нии празд­ни­ка то, что об­ре­тен­ный Крест пе­ред на­ро­дом воз­дви­га­ли, то есть под­ни­ма­ли", - напомнили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.