Суд отменил решение о передаче Екатеринбургской епархии прав на часть зданий Среднеуральского монастыря

В среднеуральском женском монастыре руководил схиигумен Сергий. Фото: Галина Соловьёва

17-й арбитражный апелляционный суд отменил решение, согласно которому Екатеринбургская епархия получила права собственности на часть объектов Среднеуральского женского монастыря, где ранее служил бывший схиигумен Сергий. Епархия обжалует постановление в Арбитражном суде Уральского округа.

Апелляционную жалобу ранее подал Росреестр. Об этом сказано в резолютивной части постановления 17-го арбитражного апелляционного суда.

"Решение Арбитражного суда Свердловской области по делу № А60-7528/2021 (о признании права собственности Екатеринбургской епархии на здания монастыря. –Прим. "ОГ") отменить. В удовлетворении исковых требований (епархии на здания комплекса монастыря. –Прим. "ОГ") отказать", – говорится в документе.

В пресс-службе Екатеринбургской епархии сообщили, что постановление будет обжаловано в кассационную инстанцию – Арбитражный суд Уральского округа.

До этого, в конце мая Арбитражный суд Свердловской области признал право собственности Екатеринбургской епархии на объекты, расположенные на территории Среднеуральского женского монастыря. Территорию планировалось использовать в качестве социального и духовного центра. Было вынесено решение, признавшее право собственности Екатеринбургской епархии и на здание храма в честь иконы Пресвятой Богородицы "Спорительница хлебов", расположенное на территории монастыря. Оно вступило в законную силу, право собственности на религиозный объект зарегистрировано в установленном порядке. "Надлежащее оформление построек монастыря будет осуществляться поэтапно и далее, по мере подготовки необходимой документации", - рассказали в епархии.

Напомним, что в судебном порядке эти вопросы начали решать после конфликта с бывшим схиигуменом Сергием. В октябре 2020 года патриарх Кирилл утвердил отлучение отца Сергия от церкви. Экс-схиигумен отказался покидать монастырь, митрополия назвала эту ситуацию захватом. Опального священника задержали в конце декабря 2020 года. Бывшему схиигументу Сергию предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пп. "в", "д" ч. 3 ст. 110.1, ч. 3 ст. 148, ч. 1 ст. 330 УК РФ (склонение к самоубийству; нарушение права на свободу совести и вероисповеданий; содействие самоуправству). Дело уже направлено в суд. В ночь на 14 апреля в Среднеуральский женский монастырь приехали судебные приставы, МЧС и силовики, которые оцепили входы в храмы и другие здания.