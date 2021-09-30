Экс-схимонаха Сергия обвинили в экстремизме

Ранее он уже был отлучён от церкви. Фото: Галина Соловьёва

Бывшему схимонаху Сергию (Николай Романов) предъявили обвинение ещё по одной статье. Ему инкриминируют организацию деятельности экстремистской организации.

Его обвиняют в том, что он возбуждал ненависть к иудеям, мусульманам и католикам во время проповедей в тот период, когда был священником. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Павла Бабикова.

"Да, подтверждаю, обвинение предъявлено по части 2 статьи 282 (УК РФ - при. ред), скажу проще, экстремизм в составе организованной группы", - цитирует его агентство.

Сейчас в суд уже направлено другое дело бывшего схиигумена Сергия. В октябре 2020 года патриарх Кирилл утвердил отлучение отца Сергия от церкви. Бывший духовник отказался покидать монастырь, митрополия назвала эту ситуацию захватом. Опального священника задержали в конце декабря 2020 года. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пп. "в", "д" ч. 3 ст. 110.1, ч. 3 ст. 148, ч. 1 ст. 330 УК РФ (склонение к самоубийству; нарушение права на свободу совести и вероисповеданий; содействие самоуправству).

До ареста экс-схиигумен отказывался покидать монастырь. В ночь на 14 апреля в Среднеуральский женский монастырь приехали судебные приставы, МЧС и силовики, которые оцепили входы в храмы и другие здания. В конце мая Арбитражный суд Свердловской области признал право собственности Екатеринбургской епархии на объекты, расположенные на территории Среднеуральского женского монастыря. Территорию планировалось использовать в качестве социального и духовного центра.

На этой неделе 17-й арбитражный апелляционный суд отменил решение арбитражного суда Свердловской области о признании прав. Екатеринбургская епархия планирует обжаловать это решение.

При этом в собственности Екатеринбургской епархии находится здание храма в честь иконы Пресвятой Богородицы "Спорительница хлебов", расположенное на территории монастыря. Оно вступило в законную силу, право собственности на религиозный объект зарегистрировано в установленном порядке.