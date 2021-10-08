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8 октября 2021, 08:41

8 октября православные верующие вспоминают Сергия Радонежского

Икона Сергия Радонежского

В день памяти Сергия Радонежского верующие молятся о счастье, здоровье, удаче во всех делах, в работе и учёбе. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Сегодня, 8 октября, Православная церковь чтит Преставление преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца. В мае этого года исполнилось 707 лет со дня его рождения.

Сергий Радонежский благословил князя Дмитрия Донского и русское воинство на победу в Куликовской битве с татарским ханом Мамаем в 1380 году, и она была одержана в день праздника Рождества Пресвятой Богородицы, При жизни преподобный Сергий совершал чудеса, ученики его основывали монастыри и храмы. Сам он считается основателем Троице-Сергиевой Лавры.

В день памяти Сергия Радонежского верующие молятся о счастье, здоровье, удаче во всех делах, в работе и учёбе.

Накануне дня памяти митрополит Екатеринбургсский и Верхотурский Евгений совершил всенощное бдение в Иоанно-Предтеченском архиерейском подворье города Екатеринбурга. Ему сослужили: старший священник Иоанно-Предтеченского собора иерей Павел Кононенко, клирики Иоанно-Предтеченского собора и духовенство.

Добавим, что в народе этот день прозвали "капустником". В это время было принято всей семьёй рубить капусту и заготавливать её на зиму. Если 8 октября выпадал первый снег, то ждали установления зимы на Михайлов день (21 ноября), если погода хорошая, то ожидалось, что она простоит три недели.

Областная газета Свердловской области

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