В Екатеринбурге перенесли приезд ковчега с частью Пояса Пресвятой Богородицы

Святыня должна была прибыть 26 октября в Храм на Крови. Фото: Павел Ворожцов

Прибытие ковчега с частью Пояса Пресвятой Богородицы в Екатеринбург отложился. Виной тому - сложная ситуация с коронавирусом.

Об этом сообщили в пресс-службе Екатеринбургской Епархии.

"В связи с усложнившейся эпидемиологической обстановкой принято решение о переносе принесения в Екатеринбург ковчега с на неопределённый срок. Уточнённая информация о прибытии святыни будет размещена на епархиальных ресурсах заранее", - говорится в сообщении.

Напомним, встреча святыни должна была состоятся в Храме на Крови 26 октября. На 30 октября были запланированы проводы.