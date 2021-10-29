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Общество / Религия
29 октября 2021, 12:09

В Нижнем Тагиле установили памятник святым Петру и Февронии

Пётр и Феврония

Памятник святым благоверным Петру и Февронии есть в 35 муниципалитетах России. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила/ Илья Колесов

В Нижнем Тагиле установили памятник "Святые благоверные Пётр и Феврония Муромские". Его осветил епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий.

Скульптура появилась в парке "Народный". Памятник сделан из бронзы, он весит 1,2 тонны, в высоту составляет 2,6 метра. Над его созданием работал заслуженный художник Российской Федерации Константин Чернявский.

"Этот памятник призван напоминать о важности семьи. Надеюсь, что он станет местом, где молодые люди будут давать друг другу клятву любви и верности", - цитирует мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева пресс-служба администрации города.

Нижний Тагил стал 35 муниципалитетом России, где появился памятник святых русской православной церкви.

Напомним, в Екатеринбурге памятник святым благоверным Петру и Февронии Муромским появился в 2012 году.

Областная газета Свердловской области

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