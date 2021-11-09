Свердловские власти рекомендовали организовать COVID-free зоны в храмах и мечетях

Решение оставлено за руководством конфессий. Фото: Павел Ворожцов.

Власти Свердловской области рекомендовали организовать COVID-free зоны в храмах и мечетях. При этом решение остаётся за руководством конфессий.

Отвечая на вопрос, планируется ли отнести к зонам COVID-free православные и католические храмы, мечети, синагогу, замглавы региона Павел Креков уточнил, что любая церковь отделена от государства.

"Это то решение, которое должно приниматься руководством наших конфессий. Мы рекомендуем это сделать, а то, что касается конкретных выводов - это уже зона ответственности всех наших конфессий", - заявил он в ходе брифинга.

COVID-free зоны - места, где полностью вакцинированные или переболевшие коронавирусом граждане могут чувствовать себя в безопасности. Доступ организован по QR-кодам и документу, удостоверяющие личность. Таким образом можно попасть, в том числе в торговые центры, заведения общепита, музеи, тренажёрные залы.

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Введение QR-кодов для общественного транспорта не планируется в Свердловской области.

Павел Креков заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом и свёртывании ковидных коек в ряде медучреждений.