Введут ли QR-коды в мечетях Свердловской области?

В мечетях на Среднем Урале продолжают соблюдать санитарные меры. Фото: Павел Ворожцов.

Председатель Духовного управления мусульман Свердловской области (Уральский Мухтасибат) Артур Мухутдинов не исключил возможность введения системы QR-кодов в мечетях региона. Однако пока всё ограничивается строгим соблюдением санитарных мер.

В Facebook Артур Мухутдинов заявил: "Вопрос о принятии в мечетях самых категоричных мер будет рассматриваться, если сложившаяся ситуация будет очевидно угрожать жизни человека, поскольку это соответствует канонам Ислама – в приоритете сохранение жизни и здоровья человека".

Он отметил, что если придётся выбирать между полным закрытием мечетей, как было в прошлом году, и введением QR-кодов, то выбор будет сделан в пользу второго. Он также предпочтёт оградить прихожан от смертельной опасности, нежели угодить противникам прививок. По данным председателя Духовного управления мусульман области, в мечетях на Среднем Урале продолжают соблюдать санитарные меры.

Ранее свердловские власти рекомендовали организовать COVID-free зоны в храмах и мечетях. При этом подчёркивалось, что решение остаётся за руководством конфессий.

"Это то решение, которое должно приниматься руководством наших конфессий. Мы рекомендуем это сделать, а то, что касается конкретных выводов - это уже зона ответственности всех наших конфессий", - заявлял замглавы региона Павел Креков.