Председателем Духовного управления мусульман Свердловской области переизбран Мухтасиб Артур Мухутдинов

Артур Мухутдинов и до этого возглавлял Духовное управление мусульман Свердловской области. Фото: с сайта Уральского мухтасибата

В Свердловской области переизбрали председателя Духовного управления мусульман (ДУМ). Им стал действующий глава Артур Мухутдинов.

Голосование прошло на съезде Духовного управления мусульман Свердловской области, которое состоялось по благословению духовного лидера российских мусульман муфтия шейха Равиля Гайнутдина. Выбранную кандидатуру - действующего главу Артура Мухутдинова - представят председателю ДУМ РФ на утверждение.

﻿"Требования сегодня к исламскому духовенству особенно высокие, но постепенно, шаг за шагом, ДУМ РФ движется вперёд, и сторонников этого созидательного движения гораздо больше", - приводит цитату Артура Мухутдинова пресс-служба Духовного управления мусульман Свердловской области.

Напомним, в 2016 году Артур Мухутдинов стал полномочным представителем духовного лидера российских мусульман муфтия шейха Равиля Гайнутдина на Урале. После его назначения, "Областная газета" побеседовала с ним о его планах на новом посту.