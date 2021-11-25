РПЦ отмечает день памяти уральского священномученика Александра Адрианова

В 2020 году на Урале впервые выставили мощи священномученика Александра Адрианова. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епахии.

25 ноября РПЦ отмечает день памяти священника Александра Адрианова, причисленного к лику новомучеников и исповедников Церкви Русской в 2018 году. Он служил в Нижней Туре и пострадал от большевиков.

По данным пресс-службы Екатеринбургской епархии, Александр Адрианов родился в 1858 году, жил в Нижнетуринском заводе (ныне - Нижняя Тура). Священник всю жизнь прослужил в храме Трёх святителей. В 1918 году он был убит большевиками, а затем погребён возле храма.

Напомним, в марте 2018 года священника причислили к лику святых. Он стал новым небесным покровителем Екатеринбургской митрополии. После обнаружения останков у храма Трёх святителей, комиссия по канонизации святых начала поиски родственников Александра Адрианова, чтобы подтвердить их находки.

В сентябре прошлого года в Спасо-Преображенском соборе города Серова по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось историческое событие – общенародное поклонение обретённым мощам уральского священномученика.