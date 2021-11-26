Митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Евгению вручена юбилейная медаль «В память 800-летия Нижнего Новгорода». Фото: Павел Ворожцов

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений награждён за значительный вклад в развитие образования. От имени Президента РФ Владимира Путина ему вручена юбилейная медаль «В память 800-летия Нижнего Новгорода».

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе Екатеринбургской епархии, награждение состоялось на торжественном открытии XVI Рождественских образовательных чтений Нижегородской митрополии. На нём владыка Евгений выступил с обращением к участникам мероприятия. Тема форума - «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность. Нижегородской губернии быть особо…». Организовано мероприятие Нижегородской митрополией и Правительством Нижегородской области.

По данным Нижегородской митрополии, председатель организационного комитета Международных Рождественских образовательных чтений, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, в частности, сказал, что «отмечаемый в 2022 году юбилей 350-летия со дня рождения Петра I даёт возможность осмыслить многие вопросы от отношения Церкви к личности императора до осознания собственных внутренних противоречий, которые всё более обостряются в современных условиях».

Юбилейная медаль «В память 800-летия Нижнего Новгорода» учреждена указом Президента РФ Владимира Путина от 29 марта 2021 года №184 в честь восьмисотлетней годовщины создания города. На её лицевой стороне изображён фрагмент стены Нижегородского кремля с Дмитриевской башней посередине. Справа от неё - запечатлён собор во имя святого благоверного князя Александра Невского, слева - Михайло-Архангельский собор. В верхней части медали, по окружности указана надпись: «В память 800-летия Нижнего Новгорода». На обороте расположен герб Нижнего Новгорода.

Напомним, что владыка Евгений стал главой Екатеринбургской митрополии в декабре 2020 года.