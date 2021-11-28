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Общество / Религия
28 ноября 2021, 16:57

Глава Среднего Урала поздравил еврейскую общину с Ханукой

синагога

Евгений Куйвашев: на Среднем Урале уделяется большое внимание созданию равных возможностей для развития традиций и культуры всех многочисленных народов, населяющих наш край. Фото: Галина Соловьёва.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил представителей еврейской общины и приверженцев иудаизма с Ханукой. В этом году начало праздника приходится на вечер 28 ноября, а окончание на вечер 6 декабря.

В своём обращении глава региона отметил, что на Среднем Урале "еврейские национально-культурные общества и просветительские организации активно участвуют в общественной жизни региона, ведут широкую культурную и благотворительную деятельность, вносят достойный вклад в формирование уважительных и гармоничных межнациональных отношений".

Он пожелал всем крепкого здоровья, благополучия и семейного тепла. Полный текст поздравления опубликован в печатной версии "Областной газеты" за 27 ноября.

Несколько фактов о празднике:

  • Слово "ханука" в переводе с иврита означает "очищение" или "обновление".
  • Дни Хануки не являются нерабочими днями в Израиле. При этом в школах не проходят занятия.
  • Символ Хануки - ханукия (подставка для свечей). Каждый день на ней зажигается по свече. К концу праздника ханукия сверкает восемью огнями.

Добавим, сегодня также отмечается День матери. Кроме того, у православных верующих начался Рождественский пост.

Областная газета Свердловской области

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