Глава Среднего Урала поздравил еврейскую общину с Ханукой

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил представителей еврейской общины и приверженцев иудаизма с Ханукой. В этом году начало праздника приходится на вечер 28 ноября, а окончание на вечер 6 декабря.
В своём обращении глава региона отметил, что на Среднем Урале "еврейские национально-культурные общества и просветительские организации активно участвуют в общественной жизни региона, ведут широкую культурную и благотворительную деятельность, вносят достойный вклад в формирование уважительных и гармоничных межнациональных отношений".
Он пожелал всем крепкого здоровья, благополучия и семейного тепла. Полный текст поздравления опубликован в печатной версии "Областной газеты" за 27 ноября.
Несколько фактов о празднике:
- Слово "ханука" в переводе с иврита означает "очищение" или "обновление".
- Дни Хануки не являются нерабочими днями в Израиле. При этом в школах не проходят занятия.
- Символ Хануки - ханукия (подставка для свечей). Каждый день на ней зажигается по свече. К концу праздника ханукия сверкает восемью огнями.
Добавим, сегодня также отмечается День матери. Кроме того, у православных верующих начался Рождественский пост.