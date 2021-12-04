Темы дня

Общество / Религия
4 декабря 2021, 08:38

Православные верующие празднуют Введение во храм Пресвятой Богородицы

Икона, посвящённая празднику Введение во храм Пресвятой Богородицы

В этот день православные верующие вспоминают, как святые праведные Иоаким и Анна привели в Иерусалимский храм свою трёхлетнюю дочь, чтобы исполнить свой обет перед Господом. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Православная церковь 4 декабря отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. На утренних службах в храмах начинают петь "Христос рождается...", и христиане готовятся к Рождеству.

Полное название праздника - Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Это второй двунадесятый Богородичный праздник церковного года. В этот день православные верующие вспоминают, как святые праведные Иоаким и Анна привели в Иерусалимский храм свою трёхлетнюю дочь, Пресвятую Богородицу, чтобы исполнить свой обет перед Господом - посвятить дочь служению Ему. С этого дня Дева Мария жила при Храме до того момента, как была обручена праведному Иосифу.

В день Введения во храм Пресвятой Богородицы принято приводить детей на первую исповедь, исповедоваться дети начинают с семи лет. Добавим, что в эти дни для православных верующих продолжается Рождественский пост.

В канун праздника митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершил всенощное бдение в храме в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы в селе Пристань Артинского благочиния. Он был возведён на берегу реки Уфа в селе Пристань 160 лет назад ни разу не закрывался.

Наши предки связывали этот праздник с началом (или вводом) зимы (называли ещё воротами зимы). С этого дня начинались катания на санях, открывались первые зимние ярмарки. Считалось, что сильные морозы 4 декабря - к хорошему урожаю летом и к стуже в новогодние праздники.

Народные поговорки, связанные с праздником:

  • "Введенье пришло — зиму привело", 
  • "На Введенье — толстое ледененье".
Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
04.12.2021, 09:05 / Общество
В Полевском ночью 15 человек эвакуировались из пятиэтажки из-за пожара
04.12.2021, 08:38 / Общество
Православные верующие празднуют Введение во храм Пресвятой Богородицы
03.12.2021, 19:55 / Общество
В Екатеринбурге лёд припорошило снегом
03.12.2021, 19:54 / Политика
Евгений Куйвашев стал главой свердловского отделения партии "Единая Россия"
03.12.2021, 19:11 / Общество
При посещении новогодних утренников в свердловских детсадах не потребуются QR-коды