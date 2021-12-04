Православные верующие празднуют Введение во храм Пресвятой Богородицы

Православная церковь 4 декабря отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. На утренних службах в храмах начинают петь "Христос рождается...", и христиане готовятся к Рождеству.
Полное название праздника - Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Это второй двунадесятый Богородичный праздник церковного года. В этот день православные верующие вспоминают, как святые праведные Иоаким и Анна привели в Иерусалимский храм свою трёхлетнюю дочь, Пресвятую Богородицу, чтобы исполнить свой обет перед Господом - посвятить дочь служению Ему. С этого дня Дева Мария жила при Храме до того момента, как была обручена праведному Иосифу.
В день Введения во храм Пресвятой Богородицы принято приводить детей на первую исповедь, исповедоваться дети начинают с семи лет. Добавим, что в эти дни для православных верующих продолжается Рождественский пост.
В канун праздника митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершил всенощное бдение в храме в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы в селе Пристань Артинского благочиния. Он был возведён на берегу реки Уфа в селе Пристань 160 лет назад ни разу не закрывался.
Наши предки связывали этот праздник с началом (или вводом) зимы (называли ещё воротами зимы). С этого дня начинались катания на санях, открывались первые зимние ярмарки. Считалось, что сильные морозы 4 декабря - к хорошему урожаю летом и к стуже в новогодние праздники.
Народные поговорки, связанные с праздником:
- "Введенье пришло — зиму привело",
- "На Введенье — толстое ледененье".