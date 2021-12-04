Православные верующие празднуют Введение во храм Пресвятой Богородицы

В этот день православные верующие вспоминают, как святые праведные Иоаким и Анна привели в Иерусалимский храм свою трёхлетнюю дочь, чтобы исполнить свой обет перед Господом. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Православная церковь 4 декабря отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. На утренних службах в храмах начинают петь "Христос рождается...", и христиане готовятся к Рождеству.

Полное название праздника - Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Это второй двунадесятый Богородичный праздник церковного года. В этот день православные верующие вспоминают, как святые праведные Иоаким и Анна привели в Иерусалимский храм свою трёхлетнюю дочь, Пресвятую Богородицу, чтобы исполнить свой обет перед Господом - посвятить дочь служению Ему. С этого дня Дева Мария жила при Храме до того момента, как была обручена праведному Иосифу.

В день Введения во храм Пресвятой Богородицы принято приводить детей на первую исповедь, исповедоваться дети начинают с семи лет. Добавим, что в эти дни для православных верующих продолжается Рождественский пост.

В канун праздника митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершил всенощное бдение в храме в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы в селе Пристань Артинского благочиния. Он был возведён на берегу реки Уфа в селе Пристань 160 лет назад ни разу не закрывался.