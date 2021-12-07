Екатеринбург сегодня встречает День святой Екатерины

Святая Екатерина является покровительницей наук, знания и учения, ремёсел и горного дела, а также невест. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

7 декабря Екатеринбург отмечает День своей небесной покровительницы - святой Екатерины. Рассказываем о праздничных богослужениях, которые пройдут сегодня.

В 9:00 в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга начнётся Божественная литургия. Возглавят её постоянный член Священного Синода РПЦ митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий, епископ Макаровский Гедеон, викарий Киевской митрополии, а также Преосвященные архиереи Православной церкви. Прямую трансляцию будет вести телеканал "Союз".

В 12:30 у часовни святой Екатерины на площади Труда состоится праздничный молебен. Его возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской митрополии.

В канун Дня Святой Екатерины всенощное бдение состолось в Свято-Троицком кафедральном соборе.

Напомним, что святая Екатерина является покровительницей наук, знания и учения, ремёсел и горного дела, а также невест. По благословению владыки Евгения в столице Урала проходят Екатерининские дни, в рамках них культурно-просветительские и благотворительные мероприятия.

7 декабря в центре "Царский" состоится церемония вручения премии главы Екатеринбургской митрополии в сфере культуры и искусства. В этом году лауреатами стали пять человек. Перед ними выступит арт-группа LARGO. До 19 декабря в том же центре проходит выставка работ ХХIII конкурса детского творчества «Град святой Екатерины». С 9 по 15 декабря в КОСКе «Россия» будет открыта традиционная VIII православная ярмарка «Рождественский подарок». А с 10 по 12 декабря в столице Урала в онлайн-формате пройдёт также ХVIII фестиваль чтецов, алтарников и хоровых коллективов в честь святой великомученицы Екатерины.

Добавим, что в эти дни для православных верующих продолжается последний в уходящем году пост - Рождественский. Это сорокадневный период подготовки к встрече Рождества Христова. В минувшую субботу православные верующие праздновали Введение во храм Пресвятой Богородицы, а накануне вспоминали святого благоверного князя Александра Невского.