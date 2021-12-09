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Общество / Религия
9 декабря 2021, 08:40

В Екатеринбурге открывается православная ярмарка

Православная ярмарка "Рождественский подарок"

Рождественская выставка будет работать ежеденевно с 10:00 до 19:00, 15 декабря с 10:00 до 16:00. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге 9 декабря в 12:00 откроется VIII православная ярмарка "Рождественский подарок". Она будет работать до середины месяца в КОСК "Россия" на ул. Владимира Высоцкого, 14.

Ярмарка откроется молебном "На начало благого дела". В день открытия там будет пребывать икона великомученицы Екатерины. Напомним, что ранее, 7 декабря, Екатеринбург отпраздновал День своей небесной покровительницы.

Посетители православной ярмарки смогут приобрести религиозные сувениры, иконы, греческий ладан, духовную литературу, ювелирные изделия и монастырский мёд, представленные храмами и монастырями РПЦ. На прилавках будут и новогодние и рождественские товары: мыло ручной работы, подарочные наборы постельного белья, скатерти, одежда из экологически чистых тканей, наряды в русском стиле, унты, изделия народных промыслов, Павлово-Посадские платки, монгольский трикотаж. Продаваться будут также масла холодного отжима, восточные сладости, подарочный мёд, белорусские конфеты и конфитюры, рыба с Камчатки и белорусские деликатесы.

Время работы выставки - ежеденевно с 10:00 до 19:00, 15 декабря с 10:00 до 16:00.

В рамках культурной программы выставки в 12:00 9 декабря состоится  мастер-класс "Рождественский декор" от Школы храмовой флористики, который проведёт её руководитель Елена Москаленко.

11 декабря в 12:00 на мастер-классе "Рождественский пейзаж" любой посетитель сможет попробовать написать свою картину под руководством художника Василия Заплатина-Верхотурского.

11 декабря в 17:00 церковный историк Андрей Печерин расскажет о двух своих новых книгах, одна из которых посвящена новомученику Аркадию Гаряеву.

Выставка-ярмарка проходит по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, в соответствии с требованиями санитарного контроля, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

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Областная газета Свердловской области

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